Kaos u zračnom prometu: Štrajk pilota prizemljio stotine letova

Stotine letova otkazane su u utorak diljem Njemačke zbog štrajka pilota zrakoplovne kompanije Lufthansa, koji traje već drugi dan zaredom. Razlog štrajka je spor oko plaća i mirovinskih prava.

Piloti u matičnoj kompaniji Lufthansa, kao i u podružnicama Lufthansa Cargo i Lufthansa CityLine, započeli su štrajk ubrzo nakon ponoći u ponedjeljak. Posljedice su posebno vidljive u najvećim njemačkim zračnim lukama.

U Frankfurtu, glavnom čvorištu Lufthanse i najvećoj zračnoj luci u zemlji, tijekom ponedjeljka i utorka otkazano je više od 1100 polijetanja i slijetanja. Ništa bolja situacija nije ni u Münchenu, gdje je otkazano 710 letova.

Štrajk je organizirao sindikat VC, a u središtu spora nalaze se zahtjevi za povećanjem plaća, kao i pitanja vezana uz mirovinski sustav i naknade u regionalnoj podružnici CityLine.

Unatoč štrajku u većem dijelu kompanije, piloti zrakoplovne tvrtke Eurowings trebali bi nastaviti s radom.

Situacija bi se mogla dodatno zakomplicirati jer je kabinsko osoblje Lufthanse najavilo štrajk za srijedu i četvrtak, što bi moglo izazvati nove poremećaje u zračnom prometu.

Direktor ljudskih resursa Lufthanse Michael Niggemann u ponedjeljak je upozorio sindikate da ne nastavljaju s konfrontacijskim pristupom, istaknuvši kako svaki dan štrajka dodatno slabi zrakoplovnu kompaniju.