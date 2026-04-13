Progovorila svojim dijalektom i osvojila internet: Nena s Korčule je postala hit na TikToku

Govor Blata na Korčuli pronašao je još jedan način da se i 2026. godine čuje i čuva daleko i dugo. Ovih dana na TikToku tisuće su ljudi zapratile profil Made by Nena na kojemu vlasnica poznatog kozmetičkog salona iz Blata kuha moderne i tradicionalne specijalitete. I govori onako kako se govori samo u Blatu na Korčuli.

Neobičan, jedinstven, arhaničan govor Blata na Korčuli 2024. dobio je službenu potvrdu svoje vrijednosti kada je prije dvije godine upisanu Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Riječ je o važnom priznanju lokalnom identitetu i jeziku koji se stoljećima prenosio s koljena na koljeno, oblikujući svakodnevni život i kulturnu sliku ovog dijela otoka. Odluka Ministarstva kulture i medija potvrđuje da blatski govor nije samo sredstvo komunikacije, već i vrijedan dio hrvatske jezične i kulturne baštine koji zaslužuje zaštitu i očuvanje.

Nena je postala hit čim je progovorila na TikToku

Nena je postala hit na TikToku onog trenutka kada je počela govoriti svojim, blatskim govorom i dijalektom. Upravo taj dijalekt, koji je godinama bio razlog ismijavanja, danas je ono zbog čega je publika prepoznaje i prati.

"TikTok snimam još od 2022., ali prije sam snimala sebe sa zvukovima iz TikToka, a veliku pažnju publike privukla sam kad sam počela pričati svojim dijalektom i pokazala ono što ja stvarno jesam“, kaže 35-godišnja Nena za Dalmaciju Danas.

Reakcije su je, priznaje, iznenadile.

"Iznenadila me količina komentara publike na moj dijalekt, ali sam i ponosna na to što na taj način mogu svoj otok približiti ostatku Hrvatske."

No, postoje i oni koji ismijavaju predivni otočki jezik. Nena kaže da se i dalje svakodnevno susreće s negativnim komentarima, ali podrška je daleko glasnija.

"Nekad se dogodi da pročitam neki negativan komentar o svojem dijalektu, ali moji pratitelji to često riješe prije nego ja uspijem reagirati."

Svoj govor, kao i cijeli život, veže uz mjesto iz kojeg dolazi. "Svoje malo misto Blato istinski volim. I iako su mi svi oduvik govorili da u gradu imam veće mogućnosti za napredak, nikad nisam odustala od želje da u Blatu živim, radim i stvaram."

Kuhanjem protiv predrasuda o ženama s dugim noktima

Nena je počela kuhati na TikToku u borbi s predrasudama o ženama s dugim noktima koje se vole dotjerivati.u Blatu vodi i svoj salon za uljepšavanje, gdje svakodnevno radi s klijenticama.

"U salonu i privatnom životu ističem ono najljepše na ženama, učin ih da zavole sebe i motiviram ih da rade ono što istinski vole, bez obzira gdje žive i kolike su mogućnosti na otoku“, kaže.

No njezin sadržaj ne staje na estetici. Najveći dio publike privukla je kroz kuhanje, koje doživljava kao osobni izraz.

"Kuhanje oduvik volin, kad san u kuhinji osjećan da tu pripadan. Sva hrana koju spreman za mene je još jedna vrsta umjetnosti kroz koju se izražavan. U našem društvu još uvik je nevjerojatno da žena može lipo izgledat i držat do sebe, a u isto vrime bit sposobna domaćica", kaže.

U kuhinji, kao i u životu, vodi se osjećajem. "Oduvik volin eksperimentirat s novim jelima, ali isto tako volin tradicionalna jela u koja uvik dodan nešto svoje. I uvik kažen da recept ne znan ponovit jer kuhan po instinktu i kako san u tom trenu raspoložena.“

Sličan stav ima i prema komentarima o svom izgledu, posebno noktima, koji često izazivaju reakcije.

"Jeli možeš nešto radit s tim dugim noktima?’ čula san bezbroj puta. Ali ja uvik kažen - onaj koji ima volje, uvik nađe način.“

Na kraju, svima koji razmišljaju o tome da počnu na društvenim mrežama dijeliti ono što vole, šalje jasnu poruku:

"Neka krenu snimati. Neka pokažu svima ono što vole. Ima mista za svakoga. Jer bez obzira što ima onih koji uvik imaju nešto loše za reć, još uvik je puno više onih koji svakodnevno dijele lipu rič, ohrabrenje i motivaciju", zaključuje.