Mali svjetionik ponovno traži ljude koji mijenjaju Hrvatsku – pobjedniku ide 15.000 eura, prijave otvorene do 13. svibnja

Otvorene su prijave za izbor najboljih radnika u Hrvatskoj, ljudi koji svakodnevno, tiho i predano, svojim radom, poštenjem i odnosom prema drugima mijenjaju svoju okolinu. Prijave za priznanje Mali svjetionik 2026. traju do 13. svibnja, a građani diljem Hrvatske mogu nominirati osobe koje ih inspiriraju - kolege, zaposlenike, prijatelje ili poznanike koji svojim radom i pristupom ostavljaju trag. I ove je godine osiguran nagradni fond od 24.000 eura, od čega pobjednik osvaja 15.000 eura, dok će preostalih devet finalista biti nagrađeno s po 1.000 eura.

Projekt Mali svjetionik usmjeren je na ljude koji često ostaju izvan fokusa javnosti, iako upravo njihov trud i odgovornost čine temelj svake zajednice. Kroz projekt se potiče razvoj kulture poštenja, izvrsnosti i međusobnog poštovanja te naglašava važnost pojedinca u radnom i društvenom okruženju.

Kako ističe Kristijan Cinotti, suosnivač projekta i glavni partner tvrtke Forvis Mazars, ideja nagrade proizašla iz želje za promjenom vrijednosti u društvu i skretanjem pažnje na malog, vrijednog čovjeka.

„Među nama su ljudi koji, iako često nedovoljno prepoznati ili plaćeni, svoj posao rade odgovorno i predano – i upravo na njima počiva uspjeh mnogih organizacija i zajednica. Trud, profesionalnost i empatija Malih svjetionika stvaraju pozitivan utjecaj koji se širi na cijelu zajednicu. Pojedinci i poduzeća prijavom potvrđuju da aktivno rade na kvaliteti svog radnog okruženja, njeguju poticajnu organizacijsku kulturu i vrijednosti koje promičemo”, poručuje Cinotti.

Kako sudjelovati?

Prijava kandidata podnosi se putem obrasca na službenoj stranici projekta, a osmišljena je tako da naglasak stavlja na priču čovjeka, a ne samo na njegovu funkciju ili rezultate. Ako znate nekoga tko zaslužuje priznanje, sada je trenutak da ga upozna i cijela Hrvatska.

Nakon zatvaranja prijava, stručna komisija će odabrati 10 finalista čije će priče biti predstavljene javnosti. Konačni pobjednik bit će proglašen u studenome u sklopu konferencije Global Leadership Summit i ponijet će titulu Malog svjetionika 2026.

Priča koja inspirira: Helena Babić svojim radom osvjetljava svakodnevicu i mijenja živote ljudi na margini društva

Prošlogodišnja pobjednica, Helena Babić iz Pule, medicinska sestra i predsjednica Udruge AjA, svojim radom pruža podršku osobama u beskućništvu. Njezin put započeo je volontiranjem u Crvenom križu, a danas razvija projekte poput „Housing First“, prvog takve vrste u regiji, kojim se korisnicima osigurava smještaj i prilika za novi početak.

“Nagrada Mali svjetionik dirnula me i poslovno i privatno, jer iza nje stoje brojne priče, izazovi i ljudi koje sam upoznala kroz svoj rad. Podsjetila me zašto se bavim svojim poslom, ali i uvjerila da trud, upornost i vjera u ono što radimo imaju vrijednost i da zaista mogu donijeti bolje sutra”, istaknula je Helena.

Od pokretanja 2018. godine, Mali svjetionik zaprimio je više od 3.000 prijava i ispričao desetke inspirativnih priča iz cijele Hrvatske, dok je kroz nagrade dodijeljeno više od 135.000 eura kao konkretno priznanje onima koji svojim djelovanjem čine razliku. Ovogodišnje izdanje projekta podržavaju mnoga poduzeća i institucije među kojima su DM, Pevex, Violeta, Tece, Zicer, Croma, Fokus, Forvis Mazars, Zaklada Rhema i Tim Kabel.

U samim temeljima inicijative nalazi se inspiracija životom i radom Dražena Glavaša, čovjeka koji je vjerovao da promjena društva počinje od pojedinca, a svoj je život posvetio razvoju lidera i promicanju vrijednosti integriteta, odgovornosti i etičnosti u radu.

Osnivači projekta su Forvis Mazars, međunarodna kompanija specijalizirana za reviziju, računovodstvo porezno i poslovno savjetovanje koja posluje u više od 100 zemalja svijeta, Tim Kabel, najveći distributer kabela i vodiča u regiji, Udruga Mali svjetionik čija je primarna djelatnost jačanje gospodarskog sektora i organiziranje poslovnih skupova te Zaklada Rhema, neprofitna organizacija koja potiče aktivnosti od šireg značaja za zajednicu.