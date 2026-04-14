Festival znanosti 2026: Istraži energiju kroz radionice tehničke kulture

Sudjelovanje na svim radionicama je besplatno, ali je potrebna prijava

Od 20. do 25. travnja 2026. godine održava se Festival znanosti, čija je ovogodišnja tema energija. Glavni organizator programa u Dubrovniku je Sveučilište u Dubrovniku, dok su partneri u realizaciji Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije i Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika.

Sudjelovanje na svim radionicama je besplatno, ali je potrebna prijava putem obrasca: www.ztk-du.hr/fz-prijava

U sklopu Festivala znanosti Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije i njihove članice (Informatički klub Futura, Maritimo Recycling i Aeroklub Nimbus) održat će raznovrsne radionice:

  • Radionica “Reciklirana munja – izrada privjesaka na temu energije” – ponedjeljak 20. travnja u 16:00 sati u Centru za reciklažu plastike u TUP-u, Ulica Sv. Križa 3 (za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole i učenike 1. razreda srednje škole)
  • Radionica LEGO jednostavni i motorni strojevi – utorak 21. travnja u 16:00 i 17:30 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik (za učenike osnovnih škola)
  • Radionica Logički graditelji – srijeda 22. travnja u 16:00 i 17:30 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik (za predškolce i učenike nižih razreda osnovne škole)
  • Predavanje „Besplatna energija iz zraka: kako jedrilice varaju gravitaciju” - četvrtak 23. travnja u 13:00 sati na Sveučilištu u Dubrovniku, Ćira Carića 4, dvorana B25 (za učenike 7. i 8. razreda osnovne škole te učenike srednjih škola) – nije potrebna prijava
  • Radionica Mali inženjeri - petak 24. travnja u 16:00 i 18:00 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik (za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole i učenike 1. razreda srednje škole)

Festival znanosti nacionalna je manifestacija usmjerena na popularizaciju znanosti, poticanje dijaloga između znanstvene zajednice i javnosti te jačanje svijesti o važnosti znanstvenih istraživanja i obrazovanja.

