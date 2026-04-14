Festival znanosti 2026: Istraži energiju kroz radionice tehničke kulture

Od 20. do 25. travnja 2026. godine održava se Festival znanosti, čija je ovogodišnja tema energija. Glavni organizator programa u Dubrovniku je Sveučilište u Dubrovniku, dok su partneri u realizaciji Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije i Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika.

Sudjelovanje na svim radionicama je besplatno, ali je potrebna prijava putem obrasca: www.ztk-du.hr/fz-prijava

U sklopu Festivala znanosti Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije i njihove članice (Informatički klub Futura, Maritimo Recycling i Aeroklub Nimbus) održat će raznovrsne radionice:

Radionica “Reciklirana munja – izrada privjesaka na temu energije” – ponedjeljak 20. travnja u 16:00 sati u Centru za reciklažu plastike u TUP-u, Ulica Sv. Križa 3 (za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole i učenike 1. razreda srednje škole)

Radionica LEGO jednostavni i motorni strojevi – utorak 21. travnja u 16:00 i 17:30 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik (za učenike osnovnih škola)

Radionica Logički graditelji – srijeda 22. travnja u 16:00 i 17:30 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik (za predškolce i učenike nižih razreda osnovne škole)

Predavanje „Besplatna energija iz zraka: kako jedrilice varaju gravitaciju" - četvrtak 23. travnja u 13:00 sati na Sveučilištu u Dubrovniku, Ćira Carića 4, dvorana B25 (za učenike 7. i 8. razreda osnovne škole te učenike srednjih škola) – nije potrebna prijava

Radionica Mali inženjeri - petak 24. travnja u 16:00 i 18:00 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik (za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole i učenike 1. razreda srednje škole)

Festival znanosti nacionalna je manifestacija usmjerena na popularizaciju znanosti, poticanje dijaloga između znanstvene zajednice i javnosti te jačanje svijesti o važnosti znanstvenih istraživanja i obrazovanja.