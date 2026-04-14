Mlada žena preminula u stanu, partner pod istragom zbog sumnje na drogu

Mlada žena preminula je u nedjelju u središtu Rijeke, a prema prvim informacijama sumnja se da je njezina smrt povezana s konzumiranjem droge. Policija je u sklopu istrage privela njezina partnera, 40-godišnjeg muškarca, zbog sumnje da joj je omogućio konzumaciju opojnih sredstava.

Prema neslužbenim informacijama, žena rođena 90-ih godina navodno je preminula nakon što je u stanu na području Potoka konzumirala speed. Okolnosti događaja još se utvrđuju.

Nakon privođenja, nad osumnjičenim je provedeno kriminalističko istraživanje, a postoji mogućnost da će nakon ispitivanja i prvih istražnih radnji biti pušten da se brani sa slobode.

Tijelo preminule žene prevezeno je u riječki Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, gdje je obavljena obdukcija. Konačan uzrok smrti bit će poznat nakon dodatnih analiza, ponajprije toksikoloških nalaza.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske potvrdili su kako je kriminalističko istraživanje i dalje u tijeku.