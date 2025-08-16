Garcia o Livaji: "Jako je umoran. Radi najbolje što može, a dobiva kritike"

Hajduk u nedjelju s početkom u 21 sat igra protiv Slaven Belupa na Poljudu utakmicu 3. kola SuperSport HNL.

Bit će ovo sedma službena utakmica za Bijele na početku nove sezone. Hajduk je jedini klub uz Dinamo koji ima dvije pobjede u dvije utakmice u SHNL-u. Bijeli su u četvrtak odigrali drugu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu u Tirani protiv Dinamo Cityja i ispali su nakon produžetaka.

Utakmicu je na press-konferenciji za novinare najavio trener Bijelih Gonzalo Garcia na kojoj je govorio o Livaji.

Kakvo je Vaše mišljenje o Livaji? Neki mediji pišu da bi se mogao prodati…

- On radi najbolje što može. Daje maksimum na treninzima, dobija kritike zbog statusa koji ima u Klubu. Uvijek očekujem više od svih, on daje što više može. Fokus nije na individualcima nego na cijeloj momčadi, a on dobiva kritike.

Je li Livaja spreman za nedjelju?

- Vidjet ćemo danas, bio je jako umoran, utakmice u Europi teške su, igra se kao da je svaka finale, svi igraju kao da je zadnja. To je nova razina nogometa. Vidjet ćemo što će biti.

Jeste li pričali s Livajom nakon utakmice?

- Ne, svi su bili razočarani. Pričali smo u svlačionici, ali to su razgovori koji ostaju među nama. Došli smo oko 6 ujutro u Split. To je nogomet, jedna je stvar bitna, a to je da moramo biti mirni i ne smijemo paničariti, to će nas ubiti. Ja kao trener moram gurati igrače naprijed.