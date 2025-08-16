TRENER GARCIA UOČI SLAVEN BELUPA: 'Ako se ulazi sa 98 posto u utakmicu, to nije dovoljno za pobjedu'

Hajduk u nedjelju s početkom u 21 sat igra protiv Slaven Belupa na Poljudu utakmicu 3. kola SuperSport HNL.

Bit će ovo sedma službena utakmica za Bijele na početku nove sezone. Hajduk je jedini klub uz Dinamo koji ima dvije pobjede u dvije utakmice u SHNL-u. Bijeli su u četvrtak odigrali drugu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu u Tirani protiv Dinamo Cityja i ispali su nakon produžetaka.

Utakmicu je na press-konferenciji za novinare najavio trener Bijelih Gonzalo Garcia.

Jeste li poslije utakmicu razgovarali s predsjednikom Biliće, sportskim direktorom Vučevićem i Rakitićem?

- 15 godina nismo u Europi, trebali smo biti tamo. Nisam pričao ni s kim. Sada je fokus na prvenstvu.

Jeste li svjesni pritiska koji će Vas čekati?

- Da, znao sam to prije i znam što me čeka, navijači su s pravom razočarani jer smo ispali. Igrali smo s nekim igračima na nekim pozicijama koje nisu njihove prirodne. Razumijem razočaranje, i ja sam razočaran. Iako smo ispali, imam osjećaj da smo mi mogli zabiti više golova, nismo bili spremni. Ljudi su ljuti, ali moj je plan izgraditi momčad, guram svoju filozofiju koja mi je na umu. Ništa se nije promijenilo, moj je posao primati kritike. Dat ćemo sve od sebe kao i do sada. Radit ćemo više no ikad kako bismo se dobro posložili.

Kakvo je Vaše mišljenje o Livaji? Neki mediji pišu da bi se mogao prodati…

- On radi najbolje što može. Daje maksimum na treninzima, dobija kritike zbog statusa koji ima u Klubu. Uvijek očekujem više od svih, on daje što više može. Fokus nije na individualcima nego na cijeloj momčadi, a on dobija kritike.

Kako pobijediti Slaven Belupo?

- Bit će fizički teško jer se nismo dovoljno oporavili, jučer smo navečer trenirali, a sutra će istrčati svježi momci. Vidjet ćemo kako će se ponašati i idemo na pobjedu. Mi smo momčad, moramo se držati plana i moramo biti sve bolji i bolji kako bismo pobjeđivali.

Je li sada trenutak da Silić dobije minute s obzirom na Ivušićeve greške?

- On je tek došao, treba biti važan, ali tek je novo pojačanje. On je golman s velikim talentom, radi dobro, ali nekada se dogodi i loš dan. U globalu radi dobro, tražimo i profesionalnost. Miran je, radi teško, bit će uspješan. Silić je također dobar golman, ali nije dugo igrao. Moramo takve igrače dobro pripremiti, mislim da je Mlačić bio jako dobar protiv Istre, bio bi top talent u Italiji kao centralni branič. Kao golman moraš imati iskustvo, Silić nije imao minute u klubovima u kojima je igrao, a ne možeš bez toga igrati u velikom klubu.

Je li Livaja spreman za nedjelju?

- Vidjet ćemo danas, bio je jako umoran, utakmice u Europi teške su, igra se kao da je svaka finale, svi igraju kao da je zadnja. To je nova razina nogometa. Vidjet ćemo što će biti.

Što očekujete od večerašnjeg derbija između Dinama i Rijeke? Je li Dinamo favorit za prvo mjesto?

- Da, oni su jači od ostalih, to je objektivno. Rijeka je igrala prije nekoliko dana, nastrojena je jako natjecateljski, pokušava pobijediti. Dinamo je za sada prvi, ići će na pobjedu. Mi ne smijemo posrnuti, moramo jako raditi kako bismo im mogli parirati, biti stabilni i pobjeđivati. Moramo se i poboljšati kako bismo bili konkurentni.

Jeste li završili s poslagivanjem momčadi?

- Trebamo hitno igrače na nekim pozicijama. Tim nije u ravnoteži, nije to normalno. Pričamo često, teška je situacija, centralni braniči gotovo su uvijek isti i igraju stalno. Mlačić raste, drago nam je da je sve bolji i bolji. Nadam se da će doći neki igrač.

Jeste li pričali s Livajom nakon utakmice?

- Ne, svi su bili razočarani. Pričali smo u svlačionici, ali to su razgovori koji ostaju među nama. Došli smo oko 6 ujutro u Split. To je nogomet, jedna je stvar bitna, a to je da moramo biti mirni i ne smijemo paničariti, to će nas ubiti. Ja kao trener moram gurati igrače naprijed.

Livaja nije zabio u Europi. Vjerujete li u njega?

- Da, siguran sam da će vratiti svoj stari ritam. Nikad nisam bio fokusiran na to tko zabija, a tko ne. Radi svoj posao, nadam se da će sve doći na svoje mjesto.

Ljudi su željni pobjede.

- Bio sam u velikim i jačim klubovima, moramo raditi sve da pobijedimo. Treniramo i pripremamo se najbolje što možemo. Moramo gurati naprijed i pobjeđivati. To ne znači da ćete uvijek pobjeđivati. Uvijek izlazimo na teren s ciljem pobjede. 98 % nije dovoljno za pobjedu, treba se ubiti za pobjedu.