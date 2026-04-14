Garcia napokon dobiva igrača kojeg dugo čeka

Nakon duge pauze zbog ozljede gležnja, Hajdukov igrač Iker Almena ponovno se priključio treninzima i sve je bliže povratku na teren.

Mladi Španjolac izbivao je još od kraja siječnja i utakmice protiv Istre, a njegov oporavak trajao je gotovo dva i pol mjeseca. U tom razdoblju Hajduk je uspio držati formu, ali je jasno da će Almenin povratak dodatno proširiti opcije Gonzala Garcije u rotaciji, pišu Sportske novosti.

Za sada nije poznato kada će se vratiti u konkurenciju, no moguće je da bi već protiv Slaven Belupa mogao biti barem na klupi. Njegov povratak dolazi u pravom trenutku za ‘bijele’, koji u završnici sezone žele imati što širi i kvalitetniji kadar.