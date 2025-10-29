Garcia nakon pobjede: "Ovaj teren troši mnogo moći i energije"

Hajduk se plasirao u četvrtfinale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa nakon dramatične pobjede nad Cibalijom u Vinkovcima. Nakon 120 minuta igre bez pogodaka, pobjednik je odlučen izvođenjem jedanaesteraca, gdje su Splićani slavili s 4:2.

Trener Hajduka, Gonzalo Garcia, nakon utakmice je istaknuo težinu susreta:

„Bila je to zahtjevna utakmica. Uvijek je teško igrati u Vinkovcima – i prošli put smo se ovdje namučili. Stvorili smo dovoljno prilika, ali lopta jednostavno nije htjela u gol. U nekim trenucima izgubili smo organizaciju, no momci su pokazali borbenost. Na kraju smo došli do penala, a to je kup – u takvim situacijama odlučuje mirnoća i koncentracija. Momčad je ostala pribrana i na kraju smo zasluženo prošli dalje.”

Komentirao je i Almenov pokušaj „panenke“ tijekom raspucavanja:

„To je bila njegova odluka. Sam se javio za izvođenje penala. Odigrao je jako dobru utakmicu i radi kvalitetno, a način na koji će izvesti udarac bila je njegova osobna odluka.“

O potezu s Brajkovićem na poziciji beka rekao je:

„Na treninzima smo nekoliko puta isprobavali tu varijantu. Ima potencijala za igranje na toj poziciji. Vidio sam da je Karačić umoran, a Brajković je odradio nekoliko odličnih defenzivnih reakcija.“

Na pitanje koliko će iscrpnih 120 minuta utjecati na sljedeći prvenstveni dvoboj protiv Slaven Belupa, Garcia je zaključio:

„Treniramo dobro i brzo ćemo se oporaviti. Teren ovdje oduzima mnogo snage, ali siguran sam da ćemo u Koprivnici biti spremni i dati svoj maksimum.“