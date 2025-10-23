Garcia: "Livaja još uvijek nije spreman, i dalje je ozlijeđen. Ne trenira s ostatkom momčadi"

Nogometaši Hajduka u petak od 18 sati gostuju u Velikoj Gorici gdje će odigrati utakmicu 11. kola SuperSport HNL-a protiv domaće Gorice. Splićani u susret ulaze s druge pozicije na prvenstvenoj ljestvici, s jednakim brojem bodova kao vodeći Dinamo, ali slabijom gol-razlikom. Uoči ogleda s Goricom, medijima se obratio trener Bijelih Gonzalo Garcia.

Livaja još nije spreman, izostaju i Karačić, Diallo i Brajković

Trener Hajduka otkrio je kako ni ovaj put neće moći računati na kapetana Marka Livaju. "Livaja još uvijek nije spreman, i dalje je ozlijeđen. Ne trenira s ostatkom momčadi. Mora se vratiti u formu i ponovno ući u ritam rada. Pred nama je mnogo utakmica, pa nema potrebe žuriti. Osim njega, nema ni Karačića, Dialla i Brajkovića, a već duže vrijeme odsutan je i Skelin", rekao je Garcia.

Trener se osvrnuo i na neugodne scene iz Pule te uvrede kojima je bio izložen. "Nisam razmišljao o odlasku iz hrvatskog nogometa. Takve se stvari događaju svugdje. To nije problem Hrvatske, već problem društva u cjelini. Zaboravlja se da smo i mi ljudi, da se trudimo i dajemo sve od sebe. Ljudi često gledaju crno-bijelo – ili si s njima ili protiv njih", poručio je Garcia.

Dodao je i da ga je cijela situacija osobno pogodila: "Pula mi je dom, tamo sam proveo dvije i pol godine. Moja su djeca bila na tribinama, a sve to me ipak malo zaboljelo. Ipak, sretan sam što su me u Istri lijepo dočekali ljudi i dečki s kojima sam nekad radio."

Garcia je pohvalio mladog igrača Hodaka, koji je u Puli odigrao vrlo dobru utakmicu. "Zadovoljan sam njegovim napretkom. Dobro radi, fokusiran je i zaslužuje priliku. Siguran sam da će napredovati iz utakmice u utakmicu. Bit će i boljih i lošijih dana, ali vjerujem da će ostati koncentriran i predan", izjavio je trener.

Uoči dvoboja s Goricom, Garcia je naglasio kako očekuje težak susret protiv ozbiljnog protivnika.

"Svaka utakmica donosi nešto novo. Gorica je snažna momčad s nekoliko vrlo dobrih pojedinaca. Dobro se poznajemo jer je liga mala i svi su se već međusobno susretali. U prvom susretu s njima bili smo bolji, imali smo šanse, ali kad stalno napadaš, možeš lako biti iznenađen kontrom", kazao je.

"Imamo plan kako zamijeniti Pajazitija"

Na pitanje tko će zamijeniti Pajazitija, Garcia je rekao da postoji nekoliko rješenja. "Pajaziti ima specifične karakteristike i kvalitete, drukčije od drugih. Želimo momčad s puno dinamike i agresivnosti. Već je nekoliko igrača ove sezone igralo na toj poziciji i imamo jasnu ideju kako želimo igrati", poručio je.

Na kraju se Garcia osvrnuo na činjenicu da je Hajduk pobijedio u četiri utakmice bez Livaje.

"To ne znači da smo bolji bez njega. S Livajom smo jači, on nam daje dodatnu kvalitetu. No, pobjede dolaze samo kad funkcioniramo kao momčad. Nadam se da će se Marko što prije oporaviti i vratiti na teren", zaključio je trener Hajduka.