Garcia komentirao Sigurovo pljuvanju igrača: "S*anja se događaju, uvijek je profesionalac"

Nogometaši Hajduka u subotu s početkom od 17:45 igraju protiv Varaždina u Varaždinu u okviru 24. kola SuperSport HNL.

Susret je na press-konferenciji najavio trener Bijelih Gonzalo García koji je odgovarao na novinarska pitanja.

Je li Silić zaslužio poziv za Svjetsko prvenstvo?

Izbornik je taj koji to odlučuje, vodi najbolje igrače. Toni jako dobro radi, dobar je. Ako ovako nastavi s radom i svime, jednog bi dana trebao zaigrati za reprezentaciju. To bi bilo jako lijepo i za nas.

Kreću li Hodak, Marešić i Livaja od prve minute?

Morat ćemo vidjeti, ovo je drugačija utakmica od prethodne. Vidjet ćemo još.

Možemo li očekivati nastavak četvrte uzastopne pobjede?

S Istrom sam remizirao i izgubio jednu utakmicu protiv Varaždina. Imaju momčad koju jačaju, imaju jako dobru bazu. Fizički su jaki, prate te po terenu, agresivni su. Nije lagano, mislim da smo zaslužujemo pobjedu. Idemo s pobjedničkom energijom u susret, posebno u zadnjem dijelu utakmice.

Ako prođete u Kupu, osigurat ćete mjesto u Europi. Je li Vam ta utakmica važnija od one u srijedu?

Imamo dovoljno vremena da se oporavimo od jedne utakmice. obje su utakmice važne, ali ako želite ići u Europu, morate prođu dvije ili tri kvalifikacijske faze. Ako idete lagano i onda se okrećete drugoj utakmici, nije to baš najbolje. Imamo to sve na umu, gledat ćemo karakteristike obje ekipe.

Sigura neće biti tri utakmice, Almena nije spreman, Krovinović i Šarlija imaju male ozljede?

Ne, njih dvojica imaju sitnice. Almena je pokušao trčati i zglob mu je ponovno natekao, moramo provjeriti što je s tim. Jako nam nedostaje, nije da imamo 20+ igrača u kadru. Almena nam je jako bitan. Možda je i snaga momčadi to što drugi stisnu kada nekoga nema. Nadamo se da će se uskoro vratiti.

Niko je dobio tri utakmice. Nije to mislio napraviti. Sranja se događaja. Profesionalac je uvijek, ovo je jedna pogreška. Bit će teško bez njega.

Šarlija i Raçi jako dobro funkcioniraju u obrani. Ako dobiju žuti karton neće moći igrati protiv Dinama?

Da, mislimo i na to. Marešić je sada ovdje, pokrio je neke dobre prostore, imamo na umu i dinamo.

Riječ-dvije o Varaždinu?

Imaju jako dobro postavljanje na terenu, prate igrače, baš kao i Belupo. Mislim da igrači koji su tu jako dobro rade. To su dva različita stila, no to ne garantira uspjeh.

Varaždin je pokazao da može lako kazniti protivnika, no Dinamo im je prošli vikend zabio četiri pogotka?

Dinamo je fizički jak, kazne te ako nisi koncentriran, ali to ne pokazuje slabosti Varaždina već Dinamovu jakost.

Hoće li trener biti spreman za vrijeme u Varaždinu?

Nije se lako prilagoditi, teško je pomalo, ali izdržat ću.

Je li vidite Dinamovo ispadanje kao otežavanje Hajduku u borbi za titulu i biste li radije uzeli bodove u Varaždinu ili prolazak u Kupu?

Sve su utakmice bitne. Dinamo može jednom poslati jedne igrače na teren, a drugi put druge, imaju veliku mogućnost rotacije. Ne znam je li to nama odmaganje ili ne, ali sigurno je da će se oni moći sada fokusirati na prvenstvo. Naš je fokus isključivo samo na nama.