Garcia iznenadio igrače i nagradio ih

Hajduk je reprezentativnu stanku dočekao u sjajnom raspoloženju. Bijeli su u sklopu 13. kola SuperSport HNL-a na Poljudu svladali Osijek 2:0 i odvojili se na vrhu tablice s četiri boda prednosti ispred Dinama koji je u Puli poražen od Istre. Splićani su trenutno u nizu od osam utakmica bez poraza u svim natjecanjima, a u tom nizu su iz Kupa izbacili niželigaše Koprivnicu i Cibaliju dok su u SHNL-u upisali pet pobjeda i remi uz samo jedan primljeni pogodak.

Navijači su zadovoljni i s rezultatom i s izvedbom na terenu, a u momčad se nakon ozljede vratio kapetan Marko Livaja koji je protiv Osijeka ušao u 85. minuti i tako zaigrao prvi put nakon 27. rujna i pobjede Bijelih protiv Lokomotive na Poljudu. Na listi ozlijeđenih su sada dvojica igrača, a to su Ismael Diallo (koji ove sezone ima samo devet minuta na terenu) i mladi stoper Marino Skelin koji se vraća na zimskim pripremama, prenosi Index.

Garcia na raspolaganju ima samo 14 igrača

Hajduk će sljedeću utakmicu odigrati na Rujevici protiv Rijeke u subotu 22. studenoga. Aktualni prvak ne igra u bajnoj formi i u ovom trenutku se nalazi na osmom mjestu prvenstvene ljestvice s 15 bodova zaostatka iza vodećeg Hajduka. Međutim, bit će to težak ispit za Splićane koji tradicionalno loše prolaze protiv kluba s Kvarnera i na Rujevici nisu slavili više od tri godine.

Reprezentativna stanka je obično dobra prilika za trenere da isprave određene nedostatke u momčadi i možda provedu neke drugačije ideje, ali Gonzalo Garcia neće imati taj luksuz. Naime, čak 11 igrača Hajduka je dobilo poziv u razne reprezentacije što znači da će Garcia na raspolaganju imati samo 14 zdravih članova prve momčadi tijekom stanke.

To su vratar Ivan Lučić, braniči Edgar Gonzales, Dario Melnjak, Fran Karačić i Zvonimir Šarlija, veznjaci Hugo Guillamon, Anthony Kalik, Filip Krovinović i Marko Capan te ofenzivci Roko Brajković, Ante Rebić, Michele Šego, Iker Almena i Marko Livaja. Kako bi se mogli održavati normalni treninzi, Garcia će prvoj momčadi priključiti nekoliko juniora.

Igrači su dobili slobodan vikend

Naravno da je za klub dobro da je toliko igrača dobilo poziv u reprezentaciju i glupo je pričati da je to problem, ali objektivno Garcia ne može raditi na nekim stvarima na kojima bi možda htio pa je iskoristio priliku i donio odluku da svoje igrače nagradi slobodnim vikendom. Nakon utakmice protiv Osijeka su u nedjelju odradili regeneracijski trening, imali slobodan ponedjeljak, a danas su počeli trenirati.

Momčad će odraditi treninge još sutra i u četvrtak, a potom im je trener svima dao slobodno do idućeg ponedjeljka kada kreću s pripremama za preostale utakmice do kraja polusezone. Podsjetimo, Hajduk do zimske pauze još igra u gostima kod Rijeke, Dinama i Lokomotive te na Poljudu protiv Varaždina i Vukovara.