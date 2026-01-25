Garcia: "Istra je vrlo dobra momčad, bit će to teška utakmica"

U prvoj utakmici nastavka sezone Hajduk danas s početkom u 15 sati igra protiv Istre 1961 na Poljudu u okviru 19. kola SuperSport HNL.

Trener Gonzalo Garcia najavio je susret na konferenciji za medije održanoj u petak.

- Pripreme su bile dobre. Napravili smo najbolje što smo mogli. Igrači su radili jako dobro, u Stobreču i ovdje. Bili su fokusirani. Ne mogu reći da se netko žalio zbog nečega. U prijateljskim utakmicama bili smo dobri i sretan sam što smo se kvalitetno adaptirali. Zadovoljan sam kako smo trenirali tijekom ovog posljednjeg tjedna. Atmosfera je dobra, pripremali smo se kao inače, zadovoljan sam - istaknuo je trener Bijelih.

Kakvu Istru očekuje?

- Istra je vrlo dobra momčad. Znam te igrače i koliko dobro mogu igrati. Pokazali su to i protiv Rijeke prije nekoliko dana. Vrlo su efikasni, koriste prigode. Protiv njih je teško igrati. Učine utakmicu teškom za protivnika. Imaju napadača koji je u odličnoj formi. Znam Lončara, Rozića, Radoševića, imaju jako dobrih igrača. Sada dolaze i mlađi igrači. Čeka nas teška utakmica.

Bit će ovo i prva utakmica pred našim navijačima u novoj godini.

- Radujemo se utakmici. Pokušavamo uvijek navijače učiniti ponosnim, siguran sam da će nas podržavati svih 90 minuta. Naš je cilj ići korak naprijed. Moramo imati fokus na svaku sljedeću utakmicu i pobjeđivati svaku utakmicu. Ne samo pobjeđivati, nego biti i bolji u svakoj utakmici - zaključio je trener Garcia.