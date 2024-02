GABI NOVAK: "Ozlijedila sam leđa i oporavljam se u domu"

Zeznuto je, ali imala sam dosta sreće i ide na bolje, rekla nam je u telefonskom pozivu naša glazbena diva Gabi Novak (87) koja se trenutno oporavlja od ozljede kralježnice u jednom zagrebačkom domu za rehabilitaciju.

"Stigla sam prije dva tjedna. Morat ću se držati nekih pravila i odmarati. Tu ostajem još mjesec-dva. Lijepo se brinu za mene, dolazi mi obitelj, muzičari... Sve je dobro", rekla je Gabi za 24sata.

Uvijek pozitivna

Vedroga duha kaže da joj ništa ne nedostaje i da joj odlazak u dom za rehabilitaciju nije teško pao, dapače pozitivno je.

"Divno je da postoje ovakva odmarališta, da ne umaram obitelj, a i da se ja sama malo maknem i odmorim", priznaje glazbena diva.

"Glazbu ostavljam do daljnjeg"

Priznaje nam da glazbeno stvaralaštvo do daljnjega ostavlja sa strane. Nakon oporavka će otići na Hvar, a svake godine ide u Šibenik, rodni grad njezinog pokojnog supruga i velikana hrvatske glazbe Arsena Dedića.

"Sad ću se posvetiti konačno sebi, imam dosta tešku ozljedu i nema potrebe da se forsiram. Na mladima svijet ostaje, meni je bitno sad da moja unuka Lu dobro radi. Mislim da je 65 godina pjevanja zaista dovoljno. Iza mene je jedna lijepa, mirna i umjerena karijera", ispričala je Gabi za 24sata.

Zadnji put za 24sata pričala je na dan kad bi njezin Arsen Dedić, naš legendarni kantautor, slavio 85. rođendan. Umjesto svjećica na torti, Gabi zadnjih devet godina pali lampaše na Mirogoju.

"Zovu me ljudi i kažu: 'Da vas podsjetimo da mislimo na Arsena'... Poslije ću ići na grob, to radim svake godine i raduje me što me toliko ljudi zove", rekla je lani 28. srpnja, na dan Arsenova rođenja.

Ne krije da joj dani, koje su nekad zajedno provodili u Šibeniku, a bili su to dani njihovih obljetnica i rođendana, teško padaju.

Bila je Arsenova ljubav života

"Tužna sam, žalosna, usamljena... Teško mi je. Zaslužio je mnogo više pozornosti jer je bio jedinstven na jedan drugi način, ali bez obzira na to, on će uvijek ostati u ljudima koji su ga voljeli, obožavali, cijenili, poštovali... - rekla je tad Gabi za 24sata.

Ona je bila Arsenova ljubav života. Pisao joj je pjesme, nebrojeno puta je za života pričao koliko je voli, koliko mu je važna.