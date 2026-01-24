Funcuti odbili prihvatiti gašenje Šibenika: "Šta će nam rotori kad nam odu dica?"

Šibenski Funcuti, navijači HNK Šibenik i građani Šibenika ispunili su u subotu popodne prostor ispred gradske uprave, kako bi tražili da se Grad aktivira više u nastojanju sprečavanja stečaja kluba. Govorili su u ime navijača i kluba Ivan Blaće, Boris Pelaić-Pele i Zoran Ninić.

Ivan Blaće, govorivši u ime šibenske navijačke udruge, optužio je u uvodu Željka Karajicu kao direktnog krivca za stanje kluba, u kojem se ništa ne zna, čak ni hoće li se nastaviti igrati, nakon čega je pozvao ljude koji vode Grad, a koji su na istom mjestu slavili Prvu ligu i stajali uz Željka Karajicu, kada su obećavana brda i doline, da budu uz klub i sada kada mu treba, piše Šibenik IN.

"Ne želimo više slušati da se radi o privatnom klubu i ne želimo gašenje. Nećemo stati na ovome niti odustati", zaključio je, nakon čega je pozvao okupljene i na utakmicu Šibenke večeras na Baldekinu.

"Treneri samoinicijativno počinju s radom od ponedjeljka"

Sljedeći je govorio dugogodišnji predsjednik Funcuta Boris Pelaić-Pele.

"Gdje je sad taj Karajica sa svim svojim obećanjima? Da je čovjek, sad bi se pojavio pred navijačima i objasnio gdje je sad naš klub, ali nema očito ni hrabrosti ni ljudskosti da to napravi. Obraćam se zato gradonačelniku i ljudima koji vode Grad da pomognu koliko mogu, zbog Funcuta i svih koji vole naš grad i naš klub."

Zoran Ninić govorio je kao igračka klupska legenda, ali i u ime trenera i radne zajednice koji su ostali u klubu te 250 do 300 djece koja tamo treniraju.

"Otići će nam i klub i djeca. Karajica je samo kulminacija svega, problemi su postojali i prije. Ne prozivamo, nego pozivamo Grad i Županiju da se uključe. Treneri samoinicijativno počinju s radom od ponedjeljka. Nećemo dozvoliti da nam djeca otiđu. A u istoj situaciji su nam i košarka i vaterpolo. Nismo politički aktivisti, naša stranka su samo grad i svi njegovi klubovi. I u ovome nas podržavaju i navijači Hajduka i navijači Dinama. Zahvaljujem se sponzorima, koji ne žele da im se spominje ime, a koji trenutno plaćaju plaće trenerima djece. Mi nismo ovdje zbog svojih interesa, nego zbog djece. Šta će nam ceste i rotori, ako nam odu djeca? Ostat će samo 'Švabe' da se voze njima", kazao je, piše Šibenik IN.