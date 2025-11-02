Fuchs najavio stroža pravila za ispričnice. Roditelji i liječnici: Ovo će stvoriti kaos i pune čekaonice

Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, prije deset godina, u školskoj godini 2014./2015. ukupno je bilo 500.915 učenika, a ukupan broj izostanaka 34,2 milijuna. U prosjeku je to bilo 68,2 izostanka po učeniku. U međuvremenu je svake školske godine, izuzev one pandemijske 2019./2020. kada se nekoliko mjeseci nastava održavala na daljinu, broj izostanaka rastao, dok se ukuan broj učenika smanjivao.

Podaci MZOM-a pokazuju da je u proteklih deset (školskih) godina ukupan broj učenika manji za 53,5 tisuća, a broj izostanaka veći za čak šest milijuna, piše N1 info.

Broj izostanaka raste, a broj učenika pada

Prošle školske godine ukupno je, u osnovnim i srednjim školama bilo 40,2 milijuna izostanaka od čega su 39,5 milijuna bilo opravdani, a 700.000 neopravdani. U prosjeku, svaki učenik izostao je s nastave 89,8 školskih sati, od toga 88,2 opravdana i 1,6 neopravdanih.

Brojem izostanaka učenika prednjači Grad Zagreb s prosjekom od 97,34 po učeniku, a slijede Sisačko-moslavačka (96,99 izostanaka), Zadarska (95,57) i Primorsko-goranska županija (94,71). Po prosječnom broju neopravdanih izostanaka daleko ispred svih je Međimurska županija s čak 6,85 po učeniku, što ej skoro pet puta više od državnog prosjeka. Najmanje neopravdanih izostanaka prosjeku imali su učenici osnovnih i srednjih škola u Ličkoj-senjskoj županiji (0,61 po učeniku) te u Krapinsko-zagorskoj (0,67) i Požeško-slavonskoj županiji (0,69).

Fuchs: Bilo je puno zloupotreba

U srijedu je, gostujući na Hrvatskom radiju resorni ministar Radovan Fuchs govorio o problemu prekomjernih učeničkih izostanaka s nastave te najavio izmjene Pravilnika o pedagoškim mjerama prema kojima će roditelji moći opravdati izostanak djeteta iz škole dva puta po tri dana u jednom polugodištu.

Prema sadašnjem pravilu, roditelji mogu neograničen broj puta sami opravdati djetetov izostanak iz škole do tri dana šaljući svoje ispričnice razrednici ili razredniku, dok je za sve izostanke duže od toga potrebno dostaviti liječničku ispričnicu.

Ministar kaže da se ograničenje uvodi zbog brojnih zloupotreba sadašnjeg roditeljskog opravdavanja izostanaka.

"Idemo u smjeru ograničavanja te mogućnosti, najvjerojatnije na dva puta po tri dana u jednom polugodištu", kazao je.

Obiteljski liječnici oštro odgovorili ministru

Fuchsu su smjesta i to vrlo oštro odgovorili iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM).

"Hrvatska obiteljska medicina suočava se s problemom deficita liječnika, a novo administrativno opterećenje pisanja ispričnica za blaga stanja, koja prolaze sama od sebe i koja roditelj može sam opravdati, dodatno bi opteretilo liječnike", poručili su.

To će, kažu u KoHOM-u, dovesti do dodatnog priljeva pacijenata u ionako prenatrpane čekaonice i duljeg čekanja svih pacijenata na pregled, a bit će povećan rizik da se djeca s blagim simptomima u "prenatrpanim čekaonicama dodatno zaraze kakvim virusom', piše N1 info.

"Umjesto toga, savjetujemo ministru Fuchsu da krene od uzroka i da se zapita zbog čega djeca u tako velikom broju izostaju iz škole? Neka preispita jesu li škole u posljednjih godina potpuno izgubile svoju odgojnu funkciju? Jer, problem izbjegavanja nastave ili ispita neće nestati izdavanjem liječničke ispričnice i baš zato se mora rješavati tamo gdje je i nastao – u školi", dodali su iz KoHOM-a.

Bit će teže opravdati i opravdane izostanke

Problem nesumnjivo postoji jer teško je objasniti kako uz stalni pad broja učenika istodobno raste broj njihovih opravdanih izostanaka. Ministar problem vidi u neopravdanim razlozima roditeljskih opravdanja izostanaka učenika s nastave.

Roditelji s kojima smo razgovarali smatraju, pak, da će ubuduće biti puno teže opravdati i opravdane razloge izostanaka.

"Evo baš ove školske godine imamo tu situaciju. Dijete nam je sklono prehladama i 'zakači' je svaka viroza koja se pojavi u školi. Već dvaput ove godine ostajala je doma po tri dana, taman koliko treba da se povišena temperatura smiri. Nije imala više od 37,5 i nije bila ni za školu, a ni za doktora. Zašto da je vučemo u čekaonicu pa da tamo pokupi nešto teže", pita se otac jedne osnovnoškolke iz Zagreba.

On i supruga su, kaže, po najavljenim pravilima ministra Fuchsa već 'ispucali' svoju polugodišnju kvotu.

"A do kraja polugodišta još su dva mjeseca, i to ona kada viroze najviše vladaju. Meni će biti neugodno u takvim situacijama zvati liječnika da mi 'na slijepo' izda ispričnicu jer može pomisliti da ga iskorištavamo. A da je s blagom prehladom vučem u čekaonicu punu viroznih ljudi, ne pada mi na pamet", dodaje.

"Pobunit će se liječnici i od toga neće biti ništa"

Zagrepčanin Sven također je otac osnovnoškolke. Priznaje nam da je "dva ili tri puta opravdavao njezin ostanak kod kuće, iako je mogla u školu, ali nije bila spremna za test".

"Shvaćam što se želi postići ovime što je najavio ministar. Mislim da je i u redu s obzirom na ogroman broj izostanaka. Ali ne znam kako će to funkcionirati. Mislim da će se na kraju liječnici pobuniti i da od toga neće biti ništa."

Maja je, pak, majka jedne srednjoškolke i jednog studenta. Ponosno nam kaže da je njezina kći prošle školske godine imala "samo 22 izostanka, najmanje u razredu", piše N1 info.

"Bilo je to prošle zime, imala je koronu i tjedan dana ležala kod kuće. Osim toga nije imala nijedan izostanak pa nemam friških iskustava sa slanjem ispričnica u školu", kaže.

"Ima i drugih razloga za izostanak osim bolesti"

Dok joj je kći išla u osnovnu, a sin u srednju školu bilo je, kaže, situacija kada im je opravdavala izostanke.

"Ništa strašno i ništa često. Najčešće zbog prehlade kada nije imalo smisla ići liječniku, ali ni u školu da ne zaraze druge. Jednom smo imali smrtni slučaj u obitelji i išli smo na sahranu van Zagreba. Oboje su tada izostali iz škole dva dana. Po ovome što se najavljuje, ne znam bi li se u takvoj, ne daj Bože, situaciji priznala ispričnica roditelja ako je prije toga već iskoristio pravo na dvije u polugodištu? Ne vjerujem da netko to ne bi opravdao, ali hoću reći da ima i drugih situacija osim bolesti kada roditelj treba opravdati izostanak. Generalno, mislim da će nastati kaos kada se uvede taj propis. Kod nas uvijek bude još veći kaos kada se pokuša uvesti neki red", kazala je ova majka jedne srednjoškolke.