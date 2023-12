Frano Živković, mlada svjetska gitaristička zvijezda na adventskom konceru u HNK Split

Frano Živković, mladi glazbeni virtuoz, multiinstrumentalist i skladatelj, najpoznatiji po svom gitarističkom umijeću, nastupit će u foyeru Hrvatskog narodnog kazališta Split u subotu 16. prosinca s početkom u 21 sat. Devetnaestogodišnji Riječanin dobitnik je mnogih nagrada, a iza njega je već više od 300 nastupa diljem Europe i Amerike.

Impresivan je popis velikih svjetskih glazbenih imena s kojima je ovaj mladi riječki glazbeni virtuoz i skladatelj dijelio pozornicu. Frano Živković nastupao je kao predizvođač glazbenim veličinama od kojih su neki i legende Woodstocka: 2Cellos, John Scofield, Kiefer Sutherland, Manfred Mann, Kool & the Gang, Kaki King, Corrado Rustici & Zucchero, Canned Heat, Ten Years After, Mother’s Finest, Ian Paice (Deep Purple) i brojnim drugima.

Frano Živković do svoje devetnaeste godine skladao preko 60 djela

U dobi od svega pet godina održao je prvi solistički koncert u Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Do sada je objavio dva nosača zvuka autorske glazbe – “It’s a Secret” objavio je s 10, a “Reason to Smile” s 14 godina. Franina kvaliteta prepoznata je na međunarodnoj razini. Po njemu je kreiran Miguel, glavni lik Oskarom nagrađenog Disney/Pixarovog crtanog filma "Coco". Dobitnik je američke nagrade Horizon Awards koju mu je 2022. dodijelila organizacija Thumbickers Hall of Fame, što je ogromno priznanje, jedno od brojnih koje je pripalo mladom glazbeniku.

Frano Živković do svoje devetnaeste godine skladao preko 60 djela. U dobi od 14 godina, završio je osnovnu školu te paralelno i srednju glazbenu. Maturirao je s odličnim uspjehom na Srednjoj glazbenoj školi "Ivan Matetić Ronjgov", teoretski smjer i stekao zvanje: Glazbenik teoretičar. Sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja završio je s odličnim uspjehom. Sklada glazbu za pojedine instrumente (gitara, klavir, violina) te za skupine instrumenata (gudaće sastave), zborove i orkestre.

Na adventskom koncertu u foyeru HNK Split Frano Živković izvest će niz prigodnih skladbi od vlastitih do popularnih adventskih drugih skladatelja (primjerice od The Beatles, Johna Newtona, Willie Phelpsa...), uglavnom u aranžmanu za gitaru samog Frane Živkovića.