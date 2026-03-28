Frano Rako ujedinio Hrvatsku: Humanitarnim aukcijama za Marka prikupljeno 13.341 euro

Humanitarna priča koja je ujedinila cijelu Hrvatsku dobila je svoj snažan epilog. Imoćanin Frano Rako uspješno je priveo kraju niz aukcija dresova pokrenutih za pomoć malom Marku, a rezultat je iznos koji govori više od riječi – prikupljeno je ukupno 13.341 euro.
Sve je, kako ističe, krenulo spontano i skromno, no preraslo je u veliku akciju koja je povezala ljude diljem zemlje. U aukcijama su sudjelovali kolekcionari, nogometaši i brojni građani, odričući se vlastitih vrijednih predmeta kako bi pomogli dječaku kojem je pomoć najpotrebnija, piše Radio NU.
Ukupno je organizirano na svom Facebook profilu 40 aukcija, a pojedinačni iznosi dosezali su i do 1000 eura, dok su brojni dresovi postigli značajne cijene zahvaljujući velikom interesu i podršci javnosti. Dodatnih 200 eura također je pribrojeno konačnom iznosu.
"Došli smo do kraja aukcija koje smo organizirali za našega Marka. Krenulo je iz sasvim male stvari, pretvorilo se u jedno putovanje kojem se nije vidio kraj. Cijela Hrvatska se ujedinila u ovoj aukciji", poručio je Rako, zahvalivši svima koji su sudjelovali, piše Radio NU.
Sredstva će, nakon što budu evidentirane sve uplate, tijekom sljedećeg tjedna biti u cijelosti proslijeđena Markovoj obitelji, a potvrda o uplati bit će javno objavljena.