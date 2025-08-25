Frane Zolja objavio fotografiju u dresu Hajduka

Franck Ohanza ne igra profesionalni nogomet od siječnja 2023. godine, sudeći prema podacima Transfermarkta. Prema današnjoj fotografiji objavljenoj na Instagramu, kamerunskom napadaču u posebno lijepom sjećanju ostao je period proveden u Hajduku.

Objavio je fotografiju sebe pred ogledalom u teretani, gdje je vježbao noseći dres splitskog kluba. U desnom donjem kutu napisao je "HŽV", što je kratica od Hajduk živi vječno.

Frane Zolja, miljenik navijača Hajduka

Posljednji klub kamerunskog napadača bio je kineski Dingnan United, dok je prije toga nastupao za Henan FC i Shenzhen FC.

U hrvatskim klubovima igrao je od 2014. do 2018. godine. Bio je član Sesveta, druge momčadi Dinama te prvog sastava Hajduka. Pažnju domaće javnosti stekao je nastupajući za splitski klub od 2015. do 2018. godine. Imao je brojne probleme s ozljedama pa je u tom periodu upisao samo 68 utakmica, na kojima je postigao 26 i namjestio 12 golova, piše Index.

U Hajduku je bio vrlo popularan te je dobio nadimak Frane Zolja jer je pogotke slavio glumeći ispaljivanje jednokratnog protutenkovskog raketnog bacača po kojemu je nazvan. Hajduk ga je u zimu 2018. prodao kineskom Shenzhenu za 1.35 milijuna eura.

U ostatku karijere igrao je za kamerunske Young Starse, tajlandski Buriram United, njemački Greuther Fürth, grčki Iraklis i ganske Golden Lionse. Najveća vrijednost prema Transfermarktu bila mu je 1.8 milijuna eura.