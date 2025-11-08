Close Menu

Frane Tenta umro je na današnji dan. Nakon prosvjeda je Marmontovom prošla kolona njemu u čast

Znate li zbog čega je završio u zatvoru gdje je i umro?

Torcida je danas na splitskoj Rivi održala prosvjed, a povod je bilo zatvaranje u istražni zatvor osoba koje su sudjelovale u istjerivanju djece i umirovljenika koji su sudjelovali u obilježavanju Dana srpske kulture u Splitu. 

Organizatori prosvjeda poručili su da se skup održava kao izraz nezadovoljstva nakon nedavnih događaja u splitskom kvartu Blatine i uhićenja nekoliko osoba. Tvrde da je riječ o „poruci podrške pritvorenima“ i „obrani dostojanstva navijača i branitelja“.

Neki od sudionika prosvjeda nosili su majice s likom Frane Tente kojega se u svom govoru prisjetio i tajnik Torcide Stipe Lekić. 

"Htio bih se prijetiti našeg sugrađanina Frane Tente koji je prije 80 godina skinija jugoslavensku zastavu s Marjana i zato ga je zatvorilo. Mučili su ga i maltretirali. I sad se događa ista stvar samo zato jer smo Hrvati. Sramotno je da nakon 80 godina ne smijemo reći da smo Hrvati", poručio je Lekić. 

Tajnik Torcide: "Zahtijevamo da puste našu braću"

Frane Tenta preminuo je na današnji dan u zatvoru 1948. godine. 

1944. godine pristupio je ustaškoj mladeži te je prošao Bleiburg. 1946. godine je pušten iz zarobljeništva. 

S grupom istomišljenika osniva Hrvatski oslobodilački pokret koji 1947. godine skida zastavu na Marjanu. Sudionici su uhićeni, a Tenta je osuđen na tri godine zatvora. Od posljedica upale podrebrice i mozgovne opne te tuberkuloze umire 8. studenoga 1948. godine.

U Splitu je dobio mural, a bilo je i pokušaja da se ulica imenuje po njemu. To se još nije dogodilo.

Nakon prosvjeda kratka kolona prošla je Marmontovom noseći njegovu sliku i baklje. 

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
7
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
2