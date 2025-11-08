Frane Tenta umro je na današnji dan. Nakon prosvjeda je Marmontovom prošla kolona njemu u čast

Torcida je danas na splitskoj Rivi održala prosvjed, a povod je bilo zatvaranje u istražni zatvor osoba koje su sudjelovale u istjerivanju djece i umirovljenika koji su sudjelovali u obilježavanju Dana srpske kulture u Splitu.

Organizatori prosvjeda poručili su da se skup održava kao izraz nezadovoljstva nakon nedavnih događaja u splitskom kvartu Blatine i uhićenja nekoliko osoba. Tvrde da je riječ o „poruci podrške pritvorenima“ i „obrani dostojanstva navijača i branitelja“.

Neki od sudionika prosvjeda nosili su majice s likom Frane Tente kojega se u svom govoru prisjetio i tajnik Torcide Stipe Lekić.

"Htio bih se prijetiti našeg sugrađanina Frane Tente koji je prije 80 godina skinija jugoslavensku zastavu s Marjana i zato ga je zatvorilo. Mučili su ga i maltretirali. I sad se događa ista stvar samo zato jer smo Hrvati. Sramotno je da nakon 80 godina ne smijemo reći da smo Hrvati", poručio je Lekić.

Frane Tenta preminuo je na današnji dan u zatvoru 1948. godine.

1944. godine pristupio je ustaškoj mladeži te je prošao Bleiburg. 1946. godine je pušten iz zarobljeništva.

S grupom istomišljenika osniva Hrvatski oslobodilački pokret koji 1947. godine skida zastavu na Marjanu. Sudionici su uhićeni, a Tenta je osuđen na tri godine zatvora. Od posljedica upale podrebrice i mozgovne opne te tuberkuloze umire 8. studenoga 1948. godine.

U Splitu je dobio mural, a bilo je i pokušaja da se ulica imenuje po njemu. To se još nije dogodilo.

Nakon prosvjeda kratka kolona prošla je Marmontovom noseći njegovu sliku i baklje.