Tajnik Torcide: "Zahtijevamo da puste našu braću"

Prisutnima na prosvjedu obratio se tajnik Torcide Stipe Lekić.

"Htio bih se prijetiti našeg sugrađanina Frane Pente koji je prije 80 godina skinija jugoslavensku zastavu s Marjana i zato ga je zatvorilo. Mučili su ga i maltretirali. I sad se događa ista stvar samo zato jer smo Hrvati. Sramotno je da nakon 80 godina ne smijemo reći da smo Hrvati.

Zahtijevamo da puste našu braću. Ovo je danas samo jedan dio šta smo se skupili. Ako triba doć će cila država za našu braću, hvala Tornadu, hvala svim navijačkim skupinama", rekao je Lekić i poveo publiku u skandiranju "Torcida".