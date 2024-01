FRANCUSKA NAPADA HRVATSKU Barakude protiv Francuza pred punim tribinama

Večeras u 20.15 sati u Dubrovniku Hrvatska vaterpolska reprezentacija, aktulni prvaci Europe igraju utakmicu drugog kola protiv Francuske koja je u prvom susretu naše skupine A izgubila od Crne Gore 20-19.

Da podsjetimo, Barakude su nakon peteraca u prvom kolu dobile Španjolsku 14-12. Naš izbornikocjenio je tu pobjedu iznimno značajnom, ali naglasio i činjenicu da smo tek na poečetku i da još ništa nismo napravili.

Zapravo jesmo, izbjegli smo Srbiju u tkz. "lažnom četvrtfinalu", to bi bilo da završimo primjerice četvrti u našoj A skupini, a Srbi budi najbolji u svojoj skupini C. Pobjeda protiv Francuza otvorila bi navjerojatnije direktno vrata četvrtfinala, bez razigravanja, što zapravo znači utakmica manje u pohodu na polufinale. Odmor u turnirskom natjecanju kao što je ovo, jako je važno. Ono što je u prvom susretu poremetilo našu izabranu vrstu jest Butićev grubi prekršaj već u prvoj četvrtini zbog kojeg je morao pod tuš. To je bilo neočekivano u ranoj fazi utakmice. Kritična je bila druga četvrtina kad su nas Španjolci prestigli, napravili dva gola razlike. Ali zadnji period bio je naš, konačnih 9-9 značilo je peterce. Bijač brani jedan, ali vrijedan peterac i Žuvela zabija za super važna dva boda kojim Hrvatska sebi trasira put prema zagrebačkoj završnici.