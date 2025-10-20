Fotoklub Split vodi u đir Spinutom

Program foto safarija Fotokluba Split nastavlja se nakon ljetne pauze novom šetnjom pod nazivom Spinutski đir, koja će se održati u subotu, 25. listopada, s početkom u 10 sati. Vodit će je Gabrijela Terze, uz fotografsku pratnju Vicka Vidana.

Sudionici će tijekom šetnje upoznati povijest splitskog kvarta Spinut te podrijetlo njegova imena. Bit će riječi o važnim arheološkim lokalitetima iz prethistorije i antike, kao i o nekadašnjim vinogradima i poljima koja su oblikovala ovaj prostor prije urbanizacije. Posebna pozornost bit će posvećena izgradnji Sjemeništa, Arheološkog muzeja i srednjoškolskih zgrada – mjestima koja su obilježila početak modernog Spinuta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tijekom 1960-ih i 1970-ih Spinut doživljava intenzivan urbanistički razvoj. Izgrađeni su stambeni blokovi i neboderi koji i danas određuju vizuru kvarta, među kojima i takozvani „Kineski zid“, prepoznatljiv simbol tog razdoblja. Na završetku šetnje bit će predstavljene priče o sportskim terenima, društvenim klubovima, lučicama i kupalištima podno Marjana, prostorima koji su oblikovali svakodnevicu i društveni život stanovnika Spinuta.

Sudjelovanje je besplatno, no broj mjesta je ograničen. Prijave se primaju putem e-mail adrese: info@fotoklubsplit.hr.

Program foto safarija zamišljen je kao otkrivanje nepoznatog o poznatom, odnosno upoznavanje grada, lokalne zajednice, kulturne i povijesne baštine uz stručno vođenje licenciranih turističkih vodiča te sudjelovanje članova Fotokluba Split koji sa svoje stručne strane priču o gradu upotpunjuju savjetima o fotografiji, razgovoru o motivima, kadrovima, kompoziciji, ali i najpoznatijim splitskim fotografima i fotografijama. Poželjno je da sudionici na safari šetnju ponesu fotoaparat te uz zajedničko druženje i istraživanje zabilježe ljepote našega grada. Program Foto safari dio je ‘‘Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2025.‘‘ koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova.