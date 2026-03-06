Fotoklub Split pozvao fotografe na sudjelovanje u izložbi uoči dodjele Porina

Fotoklub Split u suradnji s Unisonom, hrvatskim glazbenim savezom, uputio je poziv fotografima i fotografkinjama da se prijave na skupnu izložbu „Ususret Porinu 2026.“ koja će biti postavljena u Marmontovoj ulici u Splitu.Izložba će se održati od 23. do 27. ožujka kao dio popratnog programa 33. dodjele glazbene nagrade Porin, a organizatori pozivaju profesionalce, amatere i sve zaljubljenike u fotografiju da pošalju svoje radove.

Autori mogu prijaviti fotografije nastale na koncertima i glazbenim događajima u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na nastupe hrvatskih izvođača u Splitu, ali i nastupe domaćih izvođača općenito, kao i koncerte stranih izvođača u Splitu, Hrvatskoj ili bilo gdje u svijetu.

Svaki autor može prijaviti najviše pet fotografija, a sudjelovanje na natječaju je besplatno. Fotografije mogu biti u kolor ili crno-bijeloj tehnici te moraju zadovoljiti tehničke uvjete – potrebno ih je poslati u digitalnom obliku, veličine 4000 piksela po dužoj strani (300 dpi), u TIFF ili JPEG formatu visoke kvalitete. Fotografije ne smiju sadržavati potpis autora.

Prijave se šalju elektroničkom poštom na adresu Fotokluba Split, uz osnovne podatke o autoru te poveznicu za preuzimanje fotografija. Rok za slanje prijava je 13. ožujka do 23:59 sati.

O odabiru fotografija za izložbu odlučivat će Umjetnički savjet Fotokluba Split, a fotografije koje prođu selekciju bit će izložene u Marmontovoj ulici tijekom trajanja popratnog programa Porina. Trošak tiska i postava izložbe snosi organizator.

Organizatori ističu da autor prijavom potvrđuje kako ima sva potrebna prava za korištenje fotografija te daje suglasnost da se radovi koriste u svrhu promocije izložbe i događanja vezanih uz dodjelu nagrade Porin. Također, prikupljeni osobni podaci koristit će se isključivo za potrebe provedbe natječaja i obavještavanja sudionika o rezultatima.