Fotoklub Split i udruga KURS ugostili Briana Arnolda

U organizaciji Fotokluba Split i udruge KURS, u prostoru Foto kluba Split održano je gostovanje američkog autora, fotografa i istraživača Briana Arnolda. Arnold trenutno boravi u Splitu u sklopu rezidencijalnog programa udruge KURS, a njegov je dolazak vezan uz rad na novom istraživačkom projektu i knjizi eseja o fotografiji na prostoru Hrvatske i šire regije bivše Jugoslavije. Tijekom boravka fokusiran je na rad s lokalnim materijalima, publikacijama i arhivskom građom, kao i na upoznavanje relevantnih autora, institucija i konteksta koji mogu doprinijeti razvoju projekta.

U okviru gostovanja Arnold je održao predavanje “From Bandung to Belgrade: Photography and Cross-cultural Collaborations”. Predavanje je započeo povijesnim kontekstom Bandung konferencije (1955.) i temom nesvrstanosti, kroz koju je otvorio pitanje međunarodnih veza između Indonezije i tadašnje Jugoslavije. Kroz niz fotografija prikazao je primjere političkih susreta, javnih događaja i službenih prikaza te govorio o načinu na koji se takvi događaji bilježe i prenose kroz fotografiju.

Također, predstavio je primjere vezane uz povijest fotografije u Indoneziji, uključujući različita razdoblja i kontekste te prikazao primjere suvremenih radova koji se oslanjaju na arhive, izložbene formate i reinterpretacije fotografskog materijala. U predavanju se dotaknuo i pitanja promjena značenja fotografija kroz vrijeme, kao i teme vjerodostojnosti slike u suvremenom medijskom okruženju. Predavanje je zaključio predstavljanjem vlastitog projekta “Danube Dreams”.

Nakon predavanja održan je photo talk, koji je vodio Igor Jakšić, a u razgovor su se uključili i prisutni posjetitelji. U otvorenom dijelu programa publika je postavljala pitanja o Arnoldovu istraživačkom radu te o načinu na koji fotografija kroz vrijeme mijenja značenje, ovisno o kontekstu u kojem nastaje i u kojem se kasnije interpretira.