Fotografi i fotografkinje, još tri dana za prijavu radova za izložbu 'Ususret Porinu 2026.'

Fotoklub Split u suradnji s Unisonom, hrvatskim glazbenim savezom poziva fotografe/kinje, fotoamatere ili profesionalce, da sa svojim fotografijama sudjeluju u skupnoj izložbi Ususret Porinu 2026. Izložba će biti postavljena u Marmontovoj ulici u Splitu, od 23. do 27. ožujka kao popratni program 33. dodjele glazbene nagrade Porin.

Autori/ice mogu prijaviti fotografije nastale na koncertima i glazbenim događajima u Hrvatskoj, s naglaskom na fotografije nastupa hrvatskih izvođača u Splitu, nastupa hrvatskih izvođača općenito, nastupa inozemnih izvođača u Splitu i Hrvatskoj ili nastupa inozemnih izvođača općenito, bilo gdje po svijetu.

UVJETI SUDJELOVANJA

Natječaj je otvoren profesionalnim fotografima_kinjama; fotoamaterima_kinjama, foto-entuzijastima i zaljubljenicima u fotografiju. Natječaj nije teritorijalno ograničen i mogu mu pristupiti svi autori_ice bez obzira na godine, ali autori_ice mlađi od 18 godina u prijavi na natječaj moraju OBVEZNO priložiti pisanu suglasnost roditelja.

Svaki autor_ica može poslati do 5 (pet) pojedinačnih fotografija. Za sudjelovanje u natječaju ne plaća se kotizacija.

Pristup temi je slobodan, uz poštivanje smjernica navedenih u tekstu natječaja.

Fotografije mogu biti izvedene u kolor ili crno-bijeloj tehnici te trebaju zadovoljiti tehničke uvjete – fotografije trebaju biti u digitalnom obliku, veličine 4000 pixela po dužoj strani (300 dpi), u tiff ili jpeg formatu (high quality):

Nije dopušteno umetanje potpisa autora_ica.

Svaka fotografija treba biti imenovana kako slijedi: Ime prezime_Naziv fotografije_datum nastanka

Prijave se šalju na e-mail adresu: fotoklubsplit@gmail.com, a svaka prijava treba sadržavati – Ime prezime, adresu te umetnuti wetransfer link s maksimalno 5 fotografija.

Rok predaje prijava je do 13. ožujka u 23:59. Prijave zaprimljene izvan roka neće biti uzete u obzir.

O selekciji fotografija za izložbu odlučivat će Umjetnički savjet Fotokluba Split.

Fotografije koje prođu selekciju bit će izložene od 23. do 27. ožujka u Marmontovoj ulici, a trošak tiska i postava snosi Organizator.

AUTORSKA PRAVA

Autor_ica svojom prijavom potvrđuje da je ovlaštena sudjelovati u pozivu Ususret Porinu 2026. te da će poštivati pravila Natječaja i ostalih prava vezanih za autorstvo i vlasništvo prijavljenih radova, moralnih i copyright prava, prava prikazanih osoba, imena, zaštićenih žigova i drugih umjetničkih radova na fotografiji te da nije potrebno nikakvih dodatnih uvjeta ili dozvola za objavljivanje tih fotografija. Autor_ica svojim sudjelovanjem daje organizatorima pravo korištenja prijavljenih fotografija u svrhu promocije izložbe i događaja 33. glazbene nagrade Porin. Autor/ica pristaje na vremenski, prostorno, dimenzijski i količinski ograničeno izlaganje prijavljenih fotografija na izložbi, te vremenski i prostorno ograničeno reproduciranje izloženih fotografija za potrebe marketinga i promocija, diskusija, objavljivanja na web stranicama, priopćenjima za javnost, specijaliziranim publikacijama, društvenim mrežama, te ostalim medijima, isključivo u svrhu promocije ovog poziva, izložbe i manifestacije dodjele 33. nagrade Porina. Svojim sudjelovanjem autor_ica potvrđuje i da učitane fotografije ne podliježu pravima trećih strana; posebice da se sve prikazane osobe slažu s navedenim korištenjem i da se time ne krše prava zaštite osobnih podataka trećih strana. Svi radovi objavljeni u sklopu ovog poziva moraju biti slobodni od prava trećih strana te drugih prava vezanih uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Organizatori Poziva nisu odgovorni za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. Organizatori su slobodni, prema vlastitoj diskreciji, diskvalificirati poslane radove koji bi mogli predstavljati kršenje takvih prava te onemogućiti sudjelovanje fotografa koji je te radove poslao.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

• Prijavom na poziv za sudjelovanje te učitavanjem fotografija autor/autorica daje suglasnost organizatorima za prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Podaci će se koristiti za identifikaciju fotografija te za obavijesti o rezultatima i selekciji fotografija te otvorenju izložbe. Prikupljeni podaci neće biti prosljeđivani trećim osobama.