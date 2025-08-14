Fotograf iznad Hvara snimio posebnu vrstu munje, ovakvo što se ne viđa često

Četvrtak je donio još jedan iznimno topao ljetni dan u Dalmaciji, s vrlo visokim temperaturama zraka. U Kninu je izmjereno 39 °C, u Zadru 38 °C, dok su Makarska i Šibenik dosegnuli 36 °C. U Kaštelima se temperatura popela do 35 °C.

U kasnim poslijepodnevnim satima, dijelove Zagore zahvatila je grmljavina uz 15 litara kiše po kvadratnom metru. Oko 18 sati Split je pogodila kratkotrajna nevera, a manji grmljavinski oblak formirao se kod Korčule i premještao preko Hvara prema Braču i Šolti.

S mora je stigla impresivna snimka munje nad hvarskim arhipelagom. Riječ je o tzv. anvil crawlers munji – pojavi koja se javlja u gornjem dijelu olujnog oblaka, u tzv. nakovnju (anvil) kumulonimbusa.

Grane takve munje “puze” po horizontalnoj površini oblaka, često prelazeći velike udaljenosti. Javljaju se na visinama od 10 do 15 kilometara, uglavnom kao munje unutar oblaka, a prate ih jake oluje ili superćelije, pri čemu mogu osvijetliti cijelo nebo.

Pogledajte snimku iznad Nečujma, u smjeru Hvara, koju je snimio fotograf Mateo Ljubas. Više njegovih fotografija možete pogledajte na fotogradskoj Instagram stranici.