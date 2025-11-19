FOTOGALERIJA Zajednica tehničke kulture grada Splita gostovala u Cisti Velikoj

U organizaciji Zajednice tehničke kulture grada Splita i škole domaćina, u OŠ "Ivan Goran Kovačić" u Cisti Velikoj su održani radionica raketnog modelarstva i predavanje iz astronomije. U programu je sudjelovalo dvadesetak učenika viših razreda, a podršku u provedbi je pružilo i nastavno osoblje škole.

Radionicu raketnog modelarstva je vodio Martin Olujić, predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Splita i član Društva pedagoga tehničke kulture Split. Učenici su izrađivali modele raketa.

vrpcom i padobranom, a lansiranje gotovih uradaka će biti upriličeno u nastavku radionice, za nekoliko dana. Predavanje o Sunčevom sustavu je održao astronom-animator udruge Zvjezdano selo Mosor Zoran Knez. Nažalost, promatranje Sunca teleskopom je zbog oblačnog vremena moralo otpasti.

Ovim programom je nastavljena dugogodišnja suradnja Zajednice tehničke kulture grada Splita i njenih udruga članica sa školom u Cisti Velikoj. Za organizaciju su posebno zaslužni ravnatelj OŠ "Ivan Goran Kovačić" Ivan Pleić i tajnik Zajednice tehničke kulture grada Splita Tomislav Nikolić.