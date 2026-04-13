FOTOGALERIJA Za sva vrimena uz Hajduk: Park je gotovo ispunjen, ostalo još malo mjesta

Preko 5.000 donatora upisalo se u park Za sva vrimena i priča se polako bliži svome kraju. Jučer je održana 12. po redu svečanost dodjele pločica i donijela trajnu uspomenu navijačima koji su od sada u trajnom Hajdukovom susjedstvu. Od članova UO Našeg Hajduka bili su prisutni Luka Lerotić i Jerko Marinić-Kragić, a potonji se prisutnima obratio prije samog početka, javlja Udruga Naš Hajduk.

"Kao član Upravnog odbora, dužan sam izraziti duboko poštovanje i zahvalu što ste danas tu s nama i što ste bili vjetar u jedra na ovoj našoj zajedničkoj plovidbi s Hajdukom. Ovaj projekt zamišljen je kao otkup dionica, a sada, kada je taj korak uspješno apsolvirao, na putu smo prema novim infrastrukturnim projektima. Dali ste čitave sebe u ovu priču, a sada je red da uživate i sa sobom trajno nosite uspomenu na ovaj dan! Pločica kao trajna uspomena i ime ugravirano u Parku podsjetnik su da Hajduk na svom putu nikada nije sam i da mu je čitavo vrijeme iza leđa vojska članova koja podržava priču članskog kluba koji pripada svojim ljudima. Ono što je krasilo sve svečanosti do sada, upriličeno je i na jučer održanoj. Bilo da su navijači pločicu poklonili sebi ili najbližima, bilo da su poklon skrivali ili ga najavili, u svakom slučaju bilo je emotivno i veselo. Ugodno sunčano poslijepodne i domaća pobjeda Hajduka upotpunili su ovaj dan koji će navijači pamtiti zauvijek. Kako i ne bi kada stanuju tik do Hajduka, ugravirani u njegovom susjedstvu, ne od danas do sutra, nego Za sva vrimena", kazao je.

Slobodnih mjesta u Parku ostalo je tek nešto više od 50, a svoj primjerak pločice i ime na stupovima, u smiraj ovog projekta, možeš osigurati za 40 eura na linku: https://nashajduk.hr/za-sva-vrimena.