FOTOGALERIJA U Staroj gradskoj vijećnici otvorena izložba "Kiparski izričaji vjere"

Svega nekoliko dana prije Uskrsa, u posebno snažnom i simboličnom trenutku crkvene godine, u Staroj gradskoj vijećnici u Splitu večeras su splitskoj publici predstavljeni "Kiparski izričaji vjere" akademskog kipara Damira Mataušića.

Upravo u vremenu sabranosti, promišljanja, muke, smrti i uskrsnuća Kristova, Mataušićev sakralni opus, kroz izložbu ostvarenu u okviru kulturno-umjetničkog projekta "Strossmayerovim putem", posebno snažno komunicira s publikom, otvarajući prostor tišine, kontemplacije i osobnog doživljaja vjere.

Povezivanje gradova, institucija i duhovnih prostora

Ravnateljica Muzeja grada Splita Vesna Bulić Baketić na samom je početku naglasila kako se ovom izložbom nastavlja ciklus izložbi koji već samim svojim nazivom upućuje na povezivanje gradova, institucija i duhovnih prostora: "Projektom 'Strossmayerovim putem' spajamo ne samo fizički, već i simbolički Split sa Zagrebom i čak trima nadbiskupijama. Dakle, kao što kaže samo ime, idemo tragom Strossmayera na jednom humanističkom, kulturnom, baštinskom, likovnom, umjetničkom pa, rekla bih, i civilizacijskom putu dovođenja vrhunske umjetnosti lokalnoj zajednici."

U nastavku je dodala i kako Stara gradska vijećnica posljednjih godina sve jasnije profilira svoj izložbeni identitet:

"U posljednje vrijeme Stara gradska vijećnica okuplja umjetnike i izložbe koji ne nude samo likovno, nego i duboko meditativno iskustvo snažnih likovnih osobnosti koje kroz svoja djela govore i o vjerskim pitanjima, baš kao i ova izložba."

Na tu se misao nadovezao i generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije don Franjo Frankopan Velić, podsjetivši na trajnu povezanost Crkve i umjetnosti: "Crkva je oduvijek bila okrilje u kojem se umjetnost čuvala. Svima nama iz Splitsko-makarske nadbiskupije uvijek je posebna čast dati podršku ovakvim projektima, osobito kada je riječ o sakralnoj umjetnosti", rekao je, pritom podsjetivši i na misao pape Benedikta XVI. kako je "umjetnost jedan put kojim ljudi mogu upoznati Boga".

Sakralni opus suvremenog kipara

Izložba donosi sažet i recentan izbor iz sakralnog opusa jednog od najvažnijih suvremenih hrvatskih kipara, autora čije djelo zauzima istaknuto mjesto u suvremenoj umjetnosti kršćanskoga nadahnuća. Predstavljeni radovi svjedoče o Mataušićevoj trajnoj zaokupljenosti sakralnom tematikom, ali i o njegovu prepoznatljivom kiparskom jeziku, u kojem se tradicijsko naslijeđe povezuje sa suvremenim likovnim izrazom, profinjenim osjećajem za materijal i snažnom simboličkom izražajnošću.

Sam autor, umjetnik Damir Mataušić, rekao je kako je ova izložba njegovo intimno propitivanje vlastite vjere kroz kiparstvo, a volio bi da svi koji izložbu pogledaju sa sobom ponesu nešto osobno: "Ja većinom radim sa svjetlom i većina mojih radova su prazni prostori. Svjetlo čini formu, ali je samo naznačuje, ne definira. I volio bih da ljudi u tim naoko praznim formama stvore svoju imaginaciju, da unutra vide ono što mogu pronaći u sebi."

Kršćansko nadahnuće u suvremenom kiparstvu

Kako ističe likovni kritičar i autor predgovora izložbe Milan Bešlić, Mataušićev opus i ovom izložbom potvrđuje vitalnost sakralne tematike u suvremenoj umjetnosti.

"Izložba je intrigantna jer je u plodnom opusu autora sakralna tematika velika tema, a ovom se izložbom naglašava da je Mataušić kipar kršćanskog nadahnuća te da je u suvremenom kiparstvu kršćanstvo itekako živo", poručio je Bešlić.

Središnje mjesto u postavu zauzima djelo "Raspet i uskrsnuo", postavljeno na kamenom zidu prostora Stare gradske vijećnice, gdje svojom temom i likovnom snagom uspostavlja snažan odnos s ambijentom i vremenom u kojem je izložba otvorena. U ozračju Velikog tjedna i neposredne blizine Uskrsa to djelo osobito snažno priziva temeljne motive kršćanske vjere – patnju, žrtvu, nadu i uskrsnuće. Uz središnji rad, izložba uključuje i druga djela koja na različite načine otvaraju prostor duhovne refleksije i likovne interpretacije sakralnih motiva. Među njima se ističu i radovi manjih formata, poput skulpture "Treći dan", koji u sažetom kiparskom izrazu nose snažan simbolički i duhovni naboj. Za vizualni identitet izložbe osobito se izdvaja djelo "Svetohranište", koje zaokružuje cjelinu izložbenog koncepta.

O posebnosti ove izložbe govorila je i kustosica Muzeja grada Splita Petra Dajak Belas, istaknuvši kako je riječ o postavu koji se svojom temom izdvaja unutar recentnog programa Stare gradske vijećnice:

"Na ovoj je izložbi posebno to što su ova djela značajno drugačije tematike od većine prethodnih izložbi u Staroj gradskoj vijećnici i jako je zanimljivo kako ovaj prostor korespondira s djelima koja u njega dolaze. Istovremeno može primiti djela moderne, postmoderne i suvremene umjetnosti, kao i djela jedne potpuno drugačije, religiozne tematike." Otvorenju izložbe nazočio je i akademik Kažimir Hraste, koji je poručio kako je riječ o izložbi koja je svakako vrijedna posjeta, čime je dodatno potvrđena njezina umjetnička i kulturna vrijednost.

Otvorena do 10. svibnja

Izložba "Kiparski izričaji vjere" ostaje otvorena za posjetitelje do 10. svibnja, a publici pruža priliku da se u ozračju Velikog tjedna i uskrsnog vremena, ali i u razdoblju nakon njega, susretne s djelima koja suvremenim kiparskim jezikom progovaraju o vjeri, tišini, žrtvi, nadi i preobrazbi.