FOTOGALERIJA U Sinj uz blagoslov upaljena treća adventska svijeća

U Sinju je na Trgu kralja Tomislava svečano upaljena treća adventska svijeća, i to uz blagoslov te prigodan program koji je ponovno okupio velik broj građana i posjetitelja. Događaju je prisustvovao i gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj, a blagdanski ugođaj osjetio se na svakom koraku – središte grada bilo je ispunjeno svjetlima, glazbom i dobrim raspoloženjem.

Adventske kućice i bogata gastro ponuda

Na Trgu dr. Franje Tuđmana adventske kućice nudile su bogatu gastronomsku ponudu — domaće fritule, uštipke, tradicionalne sinjske specijalitete, kuhano vino i razne tople napitke. Mirisi domaćih delicija stapali su se s blagdanskim dekoracijama, stvarajući atmosferu koja je pozivala na druženje i uživanje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Klizalište, otvoreno tijekom cijelog Adventa, ponovno je privuklo i djecu i odrasle, dok su najmlađi uživali u kreativnim radionicama i božićnom koledanju koje je dodatno obogatilo adventsku večer.

Šarm Adventa u Sinju

Advent u Sinju još je jednom potvrdio svoj šarm, spajajući tradiciju, zajedništvo i blagdansko veselje te donoseći toplinu blagdana u samo središte grada.

Program Adventa u Sinju nastavlja se i u narednim danima, uz nova događanja i sadržaje koji će dodatno obogatiti blagdansku atmosferu u gradu.