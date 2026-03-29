FOTOGALERIJA Triljske mažoretkinje briljirale u Sarajevu: Osvojile šest zlata, dva srebra i broncu

Još jedan veliki uspjeh triljskih mažoretkinja obilježio je protekli vikend u Sarajevu, gdje su na međunarodnom natjecanju, u konkurenciji brojnih kvalitetnih timova iz više zemalja, osvojile ukupno devet medalja – šest zlatnih, dvije srebrne i jednu brončanu.

Velik uspjeh u jakoj međunarodnoj konkurenciji

Triljske mažoretkinje još su jednom potvrdile kvalitetu, disciplinu i prepoznatljivu energiju, ostvarivši rezultat koji ih svrstava među najuspješnije sudionike natjecanja. Njihovi nastupi ostavili su snažan dojam i na publiku i na suce, koji su ih nagradili za trud, preciznost i uvježbanost. Iza osvojenih medalja stoje brojni sati treninga, odricanja i predanog rada. Svaki nastup bio je rezultat timskog zajedništva, ljubavi prema plesu i upornosti koja je, kako ističu u klubu, bila ključ uspjeha na ovom natjecanju. U iznimno jakoj konkurenciji Triljanke su se predstavile koreografijama koje su spojile tehničku zahtjevnost, izražajnost i sigurnost u izvedbi. Njihovi nastupi nisu bili samo natjecateljske točke, nego i pokazatelj rada i predanosti koji ih već godinama izdvajaju na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Uz sportske rezultate, djevojke su tijekom cijelog natjecanja pokazale i uzorno ponašanje te pravi sportski duh, kako na terenu, tako i izvan njega. Time su, osim medalja, još jednom potvrdile da su ponos svoga grada.

Posjet sarajevskoj katedrali

Tijekom boravka u Sarajevu Triljske mažoretkinje posjetile su i Katedralu Srca Isusova, gdje ih je dočekala časna sestra Mihaela Martinović. U kratkom susretu upoznala ih je s poviješću katedrale i njezinim značenjem za grad Sarajevo. Djevojke su se potom pomolile i na grobu nadbiskupa Josipa Stadlera, u ozračju zahvalnosti i zajedništva.

Slijede nova natjecanja

Za Triljske mažoretkinje ovo nije kraj uspješne sezone. Već krajem travnja očekuje ih državno natjecanje u Crikvenici, a potom, prema najavama iz kluba, i nastup na europskom natjecanju u poljskom gradu Stalowa Wola, koje će se održati od 27. do 30. kolovoza.

Iz kluba su zahvalili svima koji ih podržavaju na njihovu putu, posebno Gradu i gradonačelniku na financijskoj pomoći, kao i roditeljima na stalnoj podršci, pomoći i povjerenju.