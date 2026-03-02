FOTOGALERIJA Svečano obilježena 30. obljetnica Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije

U punoj dvorani hotela Radisson Blu u Splitu svečano je obilježeno 30 godina djelovanja Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije. Večer obrtnika otvorio je domaćin i predsjednik županijske komore Hrvoje Biošić, a čestitke uz prigodne govore uputili su redom splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, župan Blaženko Boban, predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil te državni tajnik Ministarstva gospodarstva Goran Romek.

U sklopu svečane Akademije dodijeljena su priznanja zaslužnim obrtnicima i institucijama za doprinos radu obrtničkih asocijacija, humanitarnim aktivnostima i iznimne poslovne rezultate, kao i nagrade za životno djelo za dugogodišnji doprinos razvoju obrtništva. Priznanja su uručena i ravnateljima Obrtno-tehničke i Obrtničke škole u Splitu te Splitsko-dalmatinskoj županiji za dugogodišnju suradnju i potporu obrtništvu.

Poseban dio programa bilo je potpisivanje Povelje o prijateljstvu između Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije i Obrtničke komore Zagreb, koju su potpisali predsjednici dviju komora Hrvoje Biošić i Antun Trojnar, čime je dodatno osnažena suradnja unutar obrtničkog sustava.

Obilježavanje 30. obljetnice bilo je zahvala generacijama obrtnika koji su svojim radom, znanjem i odgovornošću gradili snažnu i otpornu obrtničku zajednicu. Uz brojne predstavnike gradova i općina te predsjednike područnih komora i udruženja obrtnika, svečanost je još jednom potvrdila ključnu ulogu obrtništva u razvoju lokalnog i nacionalnog gospodarstva.