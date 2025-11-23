Close Menu

FOTOGALERIJA Sunčan, ali prohladan dan izmamio Splićane na Marjan

Marjan je i danas potvrdio status omiljenog gradskog utočišta – mjesta na kojem se, unatoč hladnoći, najlakše "napuni baterije" i pobjegne od gradske vreve

Split je danas uživao u pravom zimskom, ali vedrom danu. Sunce je obasjalo grad i Marjan, no temperatura se kretala između 6 i 8 stupnjeva Celzijevih, pa je dojam bio prohladniji nego što bi se na prvi pogled reklo.

Ipak, takvo vrijeme mnogima je bilo idealan poziv na boravak u prirodi. Duž marjanskih staza moglo se susresti šetače, rekreativce i obitelji koje su dan provele na svježem zraku, od Prve vidilice pa sve do promatračnice na vrhu Marjana.

marjan split 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Uz lagani zimski ugođaj i vedro nebo, Marjan je i danas potvrdio status omiljenog gradskog utočišta – mjesta na kojem se, unatoč hladnoći, najlakše "napuni baterije" i pobjegne od gradske vreve.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0