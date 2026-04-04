FOTOGALERIJA Što to skriva podmorje kod Visa?

Podmorje oko Visa skriva ostatke čak 15 savezničkih zrakoplova iz Drugog svjetskog rata, među kojima je i "Tulsamerican", posljednji bombarder B-24 proizveden u američkoj Tulsi. Na tu je priču ovih dana podsjetio Arheološki muzej u Zagrebu (AMZ), koji je javnosti predstavio i simboličnu važnost ovog lokaliteta.

"Plava grobnica" i zaštićena baština

Iako se mjesto pada "Tulsamericana" tehnički ne smatra klasičnim arheološkim nalazištem, ono nosi duboko povijesno i memorijalno značenje. Riječ je o svojevrsnoj "plavoj grobnici" – prostoru pijeteta i sjećanja – koji je ujedno i zaštićeni dio podvodne kulturne baštine Hrvatske.

Iz AMZ-a ističu kako ovakvi lokaliteti svjedoče da povijest nije sačuvana samo u knjigama i arhivima, nego i na dnu mora, skrivena od pogleda, ali ne i od zaborava.

Priča o "Tulsamericanu" objavljena je u AMZ Virtualnom muzeju – Blogu, u sklopu izložbe "Vrhovi dubina – podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije". Autor teksta je Igor Miholjek, a objavu prate fotografije potopljenog aviona i identifikacijske pločice "Tulsamericana", koje potpisuju Igor Miholjek i Danijel Frka.