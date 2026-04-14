FOTOGALERIJA Split Open ulazi u završnicu: Vrhunski tenis i snažna poruka inkluzije

Peto izdanje međunarodnog turnira u tenisu u kolicima, Split Open, ulazi u samu završnicu nakon nekoliko dana ispunjenih vrhunskim mečevima i sjajnom atmosferom na terenima Teniskog centra Firule.

U finalu pojedinačnog dijela turnira, koje je na rasporedu u 10:30 sati, snage će odmjeriti nadolazeća zvijezda tenisa u kolicima, prvi junior svijeta Maxi Taucher, i borbeni Nijemac Christoph Wilke. Očekuje se uzbudljiv dvoboj koji će zaključiti singl konkurenciju ovogodišnjeg izdanja turnira.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Završni dan donosi finale, dodjelu nagrada i zatvaranje turnira

Nakon finalnog susreta uslijedit će svečana dodjela nagrada, a potom i finale parova te službeno zatvaranje turnira. Tijekom proteklih dana publika je imala priliku svjedočiti iznimno kvalitetnim mečevima, koji su još jednom potvrdili visoku razinu natjecanja. Teniski centar Firule još se jednom pokazao kao izvrsna infrastruktura za organizaciju natjecanja za tenisače u kolicima.

Ovogodišnji Split Open nije samo sportski događaj, nego i primjer uspješnog spoja sporta i inkluzivnog turizma. Split se još jednom potvrdio kao atraktivna destinacija, čak i u predsezoni, a natjecatelji i njihove pratnje uz sportske su obveze imali priliku upoznati kulturne i prirodne ljepote grada i okolice. Na ovogodišnjem izdanju turnira nastupili su igrači iz Švedske, Poljske, Izraela, Hrvatske, Njemačke, Austrije, Francuske i Italije — upravo s tržišta koja predstavljaju važne turističke ciljeve Hrvatske.

Sport kao pokretač inkluzije i suradnje

Organizator događaja, Teniski klub osoba s invaliditetom Split 2020, još jednom potvrđuje kako sport može biti snažan pokretač inkluzije, međunarodne suradnje i promocije destinacije.