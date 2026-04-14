Doselio se u Split pa doživio šok: "Doktorica me nazvala i napala"

Jedan muškarac koji se nedavno doselio u Split podijelio je na Redditu neugodno i, kako tvrdi, potpuno neočekivano iskustvo s liječnicom obiteljske medicine koju je odabrao nakon preseljenja.

U objavi na Redditu napisao je kako se nedavno doselio u Split, zaposlio se, ostvario pravo na zdravstveno osiguranje te potom krenuo odabrati obiteljskog liječnika. Kako navodi, bez previše razmišljanja tražio je osobu koja mu je blizu kvarta i ima dostupnost, pa se odlučio za liječnicu koju je u objavi označio kao "gospođu X".

Umjesto rutinske procedure, uslijedio poziv

No, umjesto uobičajene administrativne procedure, uslijedio je, tvrdi, potpuno neočekivan telefonski poziv.

"Maloprije zvoni mobitel, zove dotična gospođa i napada me zašto sam se prijavio kod nje, vidno uzrujana", napisao je korisnik Reddita, dodajući kako je pokušao smiriti situaciju i razgovarati normalno, ali u tome nije uspio. Prema njegovim riječima, osim samog verbalnog napada nije dobio jasno objašnjenje u čemu je problem, zbog čega je razgovor vrlo brzo prekinuo. "Osim bizarnog napada nisam baš dobio neko objašnjenje problema, te sam vrlo brzo jednostavno prekinuo poziv", naveo je.

Na kraju svoje objave postavio je i pitanje koje je potaknulo raspravu među korisnicima Reddita. "Ali sad me zanima. Čemu ovo? Zašto bi nekome uopće bio to problem, šta se događa?", upitao je.

Objava je izazvala brojne reakcije na Redditu, gdje su se korisnici pitali kako je moguće da odabir obiteljskog liječnika izazove takvu reakciju, osobito kod osobe koja se tek doselila u grad i pokušava riješiti osnovne administrativne obveze nakon preseljenja.

Sve je objavljeno na Redditu

Treba naglasiti kako je riječ o anonimnoj objavi objavljenoj na Redditu, pa izneseni navodi nisu službeno potvrđeni. Ipak, priča je privukla pažnju upravo zbog svoje bizarnosti i činjenice da je muškarac, netom nakon doseljenja u Split, ostao zatečen reakcijom liječnice koju je sam odabrao.