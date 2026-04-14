Piloti jedne kompanije produžuju štrajk. Slijede novi problemi

Piloti njemačkog zračnog prijevoznika Lufthanse najavili su da će ponovno štrajkati u četvrtak i petak, nakon što je zbog njihove dvodnevne obustave rada početkom tjedna već otkazano stotine letova. Ovo je četvrti štrajk u Lufthansi od početka godine, a najteže su pogođena glavna čvorišta u Frankfurtu i Münchenu, piše Deutsche Welle.

Poremećaji tijekom cijelog tjedna

Uz pilote, na štrajk se sprema i kabinsko osoblje, koje će rad obustaviti u srijedu i četvrtak. Zbog preklapanja dvaju odvojenih radnih sporova - jednog sa sindikatom pilota Vereinigung Cockpit i drugog sa sindikatom kabinskog osoblja UFO - Lufthansu i njezine putnike očekuju značajni poremećaji tijekom šest uzastopnih radnih dana.

