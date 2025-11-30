FOTOGALERIJA Premijera predstave „Crna knjiga Djeda Mraza“ u GKL-u Split

Sinoć je u splitskom Gradskom kazalištu lutaka premijerno izvedena predstava „Crna knjiga Djeda Mraza“ Branimira Rakića, nastala prema istoimenoj pjesmi Ratka Zvrka i postavljena u režiji samog autora.

U predstavi igraju Franjo Đaković, Filip Luka Gospić, Stipe Gugić i Justina Vojaković Fingler, a publici donose toplu blagdansku priču o adventskom šarenilu u kojem sjaj poklona često zasjeni ono bitno.

Predstava otvara posebno poglavlje iz Djedove tajanstvene knjige i uvodi gledatelje u snježne krajolike djetinjstva. Na sceni oživljavaju patuljci koji čuvaju blagdansku magiju te pripovijedaju priču o Zdenku i njegovu medvjediću – podsjetnik da je čudo Božića upravo u bliskosti i nježnosti koje dijelimo.

Atmosferu s premijere donosimo u fotogaleriji Jelene Popić.