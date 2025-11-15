FOTOGALERIJA Poraz Alkara od Cibone u Sinju

Nije Alkar uspio doći do pobjede protiv Cibone, falilo je je "ono nešto", trenutak ludila u momentima kada su se gosti nudili, a jesu u nekoliko navrata. Pozitivno je što se momčad vratila od minus 20 do minus tri, što nije odustajala, ali nažalost novi poraz je upisan…, piše Ferata.

Dosta se Alkar tražio kroz prvih deset minuta, ali nije ni Cibona ponudila ekstra kvalitetu, tako da je sinjska momčad ostala na pristojnih minus šest (16:22), iako je u jednom trenutku zaostajala devet i prijetilo joj je zamrzavanje već na startu. Nije se to dogodilo, Alkar se uspio pribrati na vrijeme.

Krešić je početkom druge četvrtine ušao u svoju seriju, stigao je Alkar na minus jedan i potom propustio četiri napada za preokret. Jasno da je Cibona, nakon što je preživjela minute krize, ušla u seriju i brzo pobjegla na plus deset. Do odlaska na odmor Cibona je ostvarila 12 koševa viška (28:40).

Alkar se počeo gasiti početkom trećeg perioda, osjetila se nemoć. Koševa nije bilo ni za lijeka, Hyder je opet bio u nekom drugom filmu, potpuno neupotrebljiv, a niti ostatak vanjske linije nije se osobito proslavio. Bez jakog napadačkog učinka nije bilo moguće kompenzirati sve ono što su gosti koristili u vidu iznimne dominacije u reketu.

Minus 20 u 26. minuti (33:53) mirisalo je na potpuni potop, ali beskompromisna borba donijela je Alkaru novu dobru dionicu u kojoj je stigao do minus 12, ali dalje se nije moglo, barem ne u tom periodu. I opet se došlo na isto, Alkar je želio, ali falila je ta ekstra dionica, falile su trice (44:57), javlja Ferata.

A onda je Alkar uspio povezati par napada, tricu je stavio Jukić i nakon samo minutu i pol igre u četvrtoj četvrtini bilo je minus sedam i otvorena utakmica. Onda je Jurela spustio i na minus pet. Nije tu Alkar stao, dapače, stigao je i do minus tri (56:59), prije nego će Cibona zaustaviti nalet domaćih ubačajima s linije bacanja.

Alkar je došao blizu, ali opet bez onog završnog udarca. Cibona takvu priliku više nije ponudila, uzela je pobjedu na sinjskom parketu i Alkaru ostavila da bodove traži u nekim narednim dvobojima. Prvo Alkaru slijedi austrijski Kapfenberg u ENBL ligi u srijedu, a potom se ide u goste Kvarneru.

Alkar – Cibona 66:73 (16:22, 12:18, 16:17, 22:16) Sinj – GSD Ivica Glavan Ićo. Gledatelja: 500 Suci: Josip Radojković, Krešimir Katić, Matej Grubišić Alkar: Hyder, Domazet, Marčinković 8, Gordon 14, Šiško 5, Klepo 3, Matulina, Krešić 14, Tomašević 5, Jurela 14, Karamarko, Jukić 3. Cibona: Radovčić 13, Burek, Rudan 20, Skorić 4, Bart 12, Serdarušić 2, Pavković 4, Katanović, Roberson 8, Hepa 10.