FOTOGALERIJA Počeli pohodi Stranjskih mačkara kod Sinja: Otok danas odzvanja od zvona...

Nadaleko poznate i snažne Stranjske mačkare iz Otoka danas su krenule u svoje tradicionalne pohode, izvijestili su iz ove mačkarske družine.

Na zajedničkom sastanku dogovoreno je kako su mačkare u obilazak naselja Općine Otok krenule iz mjesta Kuredžići, s Kuredžina guvna. Okupljanje je bilo u 9 sati, nakon čega su se uputile ustaljenom rutom kroz Ovrlju, Rudu, Udovičiće i Jelašca.

Središnji dio programa održan je u centru Otoka, na Roknjači, oko 12.30 sati, gdje se okupio i najveći broj posjetitelja. Nakon toga mačkare su nastavile obilazak preostalih mjesta – Priblaća, Vuletine rupe i Živinića.

Pohod je zaključen povratkom na područje Strana 1, u Smoljiće, gdje je održana završna fešta i druženje sudionika i mještana.

