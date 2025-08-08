FOTOGALERIJA Ovo su prizori iz Splita. Plaže su pune, zabava je na vrhuncu

Na splitskim plažama danas vlada prava ljetna euforija. U posjetu nekoliko najpoznatijih gradskih kupališta – zatekli smo more ljudi. Kupači, i domaći i strani turisti, uživaju u suncu, moru i opuštenoj atmosferi koja se ovih dana osjeća na svakom koraku.

Toplo, živopisno i puno života

S temperaturama koje se danas penju između 31 i 33 stupnja Celzijeva, osvježenje u moru za mnoge je najbolji bijeg od vrućina. Osim što su ležaljke pune, more vrvi plivačima, a kafići uz plažu rade punom parom. Zvuk smijeha, glazbe i dječje igre stapaju se s mirisom mora i kreme za sunčanje – prizor pravog mediteranskog ljeta.

Mnogi se rashlađuju sladoledom, neki kartaju u hladu borova, a najmlađi neumorno skaču u plića i zabavljaju se na najbolji mogući način.

Ljeto u Splitu pokazuje svoje pravo lice – toplo, živopisno i puno života. Turistička sezona je u punom jeku, a što smo snimili u Splitu, pogledajte u fotogaleriji Igora Jakšića.