FOTOGALERIJA Ovo će 'niknuti' u Dalmaciji. Poznati su detalji

Nezavisna lista Ante Mamut Batina objavila je kako je, nakon pet godina rada, ishođena pravomoćna dozvola za ulaz i izlaz iz Poslovne zone Svinca te najavila niz sadržaja – od benzinske postaje i trgovačkog centra do hotela i sportskih igrališta.

U isto vrijeme, dokument izdan u Trogiru potvrđuje da je Splitsko-dalmatinska županija izdala građevinsku dozvolu za rekonstrukciju raskrižja državne ceste DC8 i nerazvrstane ceste u ulici Rinčići u naselju Svinca, što je ključna prometna točka za pristup budućim sadržajima u tom području.

Dozvola izdana na ime Hrvatskih cesta: Rekonstruira se raskrižje DC8 i pristupna cesta

Prema rješenju Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje (Odsjek u Trogiru), građevinska dozvola izdana je investitoru Hrvatske ceste d.o.o. (Zagreb) i odnosi se na rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – konkretno, rekonstrukciju raskrižja DC8 i nerazvrstane ceste u ulici Rinčići u Svincu.

U dozvoli se navodi da se zahvat izvodi na novoformiranoj građevnoj čestici (zem. 19209 k.o. Račice), a kao temelj se navodi glavni projekt zajedničke oznake T.D. 57/24, s glavnim projektantom Tinon Vrceljem. Projektantski ured je VIT-PROJEKT d.o.o. Split.

Dozvola također propisuje da prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od pravomoćnosti, a investitor je dužan nadležnom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka radova.

"Nova godina, novi projekti": Najavljena benzinska, hotel, centar i radionice

U objavi na društvenim mrežama iz Nezavisne liste Ante Mamut Batina projekt se predstavlja kao iskorak za cijelu zajednicu.

"Ne bi mi bili mi kad nebi gurali naprid… Nakon pet godina rada, ishodovali smo pravomoćnu dozvolu za ulaz i izlaz iz Poslovne zone Svinca", navodi se u objavi, uz popis planiranih sadržaja:

benzinska pumpa

stanica za tehnički pregled vozila

trgovački centar

hotel

prodavaonica građevinskog materijala

mehaničarska radionica

poljoprivredna trgovina

praonica vozila

nogometno i dječje igralište

Dodatno, kao sadržaji "u pripremi i lobiranju" spominju se ambulanta s prvom pomoći, dom staraca i policijska postaja.

Što slijedi: Radovi, investicije i realizacija najavljenih sadržaja

Dok dokument koji je na raspolaganju potvrđuje administrativni korak vezan uz prometnu infrastrukturu (raskrižje i pristup), objava Nezavisne liste ide znatno šire – najavljuje cijeli niz komercijalnih i javnih sadržaja koji bi tek trebali dobiti potrebnu dokumentaciju, investitore i financijsku konstrukciju.

Ključno pitanje u sljedećoj fazi bit će dinamika provedbe radova na prometnom zahvatu, kao i to tko su investitori za najavljene objekte unutar zone te u kojoj su fazi projektiranja i ishođenja dozvola.

Politička poruka i bilanca mandata

U objavi se projekt veže uz širu priču o razvoju općine i zadržavanju stanovništva: "Bez investicija i infrastrukture nema opstanka… Želimo punu školu, vrtić i dvoranu djece… stabilnost i dobar standard naših zaposlenika i umirovljenika", poručuju iz liste, uz tvrdnju da je u proteklim godinama ishodovano "preko 50" građevinskih dozvola.