FOTOGALERIJA Ovako izgleda parking kod Starog placa: Zjapi prazan!

Parkiralište uz Stari plac, godinama jedno od najtraženijih mjesta za ostaviti automobil u samom centru Splita, posljednjih je tjedana osjetno praznije. Ondje gdje se donedavno kružilo i čekalo da se oslobodi mjesto, sada se sve češće vide cijeli redovi slobodnih parkirališnih mjesta.

Promjena je posebno upadljiva jer je riječ o lokaciji koja je gotovo stalno bila popunjena, neovisno o dijelu dana. Građani s kojima smo razgovarali kao glavni razlog navode – cijenu. Naime, parkiranje na toj lokaciji nedavno je poskupjelo, a dio vozača očito je odlučio potražiti jeftiniju alternativu ili u centar doći drugim prijevozom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Novi cjenik na parkiralištu kod Starog placa uveden je 8. siječnja 2026. U zimskom razdoblju prvi sat parkiranja sada stoji 2 eura, dok je prije bio 1 euro po satu. Dakle, samo za prvi sat cijena je udvostručena. Uz to, svaki sljedeći sat sada se naplaćuje 3 eura, što boravak u centru vrlo brzo čini znatno skupljim.

Još veći skok cijena predviđen je za ljetne mjesece. Od 1. svibnja do 30. rujna prvi sat parkiranja trebao bi iznositi 4 eura, a svaki sljedeći 5 eura. Upravo zato mnogi se već sada pitaju hoće li se trenutna "praznina" parkirališta nastaviti i kad krenu veće gužve, ili će turistička sezona ipak ponovno napuniti ovu lokaciju.

Što kad dođe ljeto?

Iz gradske tvrtke koja upravlja parkiralištima ranije su poručili kako je riječ o usklađivanju s cijenama na najatraktivnijim lokacijama u centru grada. No, dojam na terenu zasad je jasan: dio vozača je odustao, a parking koji je godinama bio sinonim za popunjenost sada redovito izgleda kao da je izvan sezone.

Ostaje za vidjeti hoće li se ta slika promijeniti s dolaskom toplijih dana i većeg broja gostiju u Splitu – ili će cijene, koje u ljeto dodatno rastu, i dalje držati domaće vozače podalje od Starog placa.