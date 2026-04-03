FOTOGALERIJA Otrići u molitvi obilježili Veliki petak: Održan tradicionalni križni put

U Župi svetog Nikole u Otrić-Strugama (Otrić-Seocima) održan je križni put povodom Velikog petka. Vjernici su se i ove godine tradicionalno okupili kako bi u molitvi i sabranosti obilježili dan muke i smrti Gospodina Isusa Krista, prisjećajući se njegova križnog puta i žrtve za spasenje ljudi.

Posebno valja istaknuti kako se križni putovi i procesije danas održavaju diljem Hrvatske, dok je taj običaj osobito izražajan u Dalmaciji, gdje vjernici kroz pobožnost, molitvu i zajedništvo na poseban način čuvaju tradiciju Velikog tjedna. Upravo takva okupljanja svjedoče snazi vjere, ali i važnosti očuvanja običaja koji se prenose generacijama.

Veliki petak jedan je od najsnažnijih i najdubljih dana u kršćanskoj tradiciji. To je dan kada se vjernici spominju Kristove osude, muke i smrti na križu. Obilježava se u ozračju tišine, posta, molitve i ozbiljnosti, bez slavlja svete mise, a naglasak je stavljen na klanjanje križu i razmatranje Kristove žrtve. Za vjernike, Veliki petak nije samo dan tuge, nego i dan duboke nade, jer upravo kroz Kristovu muku dolazi obećanje uskrsnuća i pobjede života nad smrću.