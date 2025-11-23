FOTOGALERIJA Omiš ugostio Bradatu aukciju: Britve brijale za muško zdravlje

Jučer se u prostorijama Moto kluba Omiški Gusar održala prva pop-up Bradata aukcija u Omišu. U ugodnom ambijentu nekadašnje omiške diskoteke učenici Srednje škole "Jure Kaštelan" Omiš brijali su brkove i brade svojim sugrađanima, bikerima, nastavnicima, vatrogascima, očevima pa čak i omiškom dogradonačelniku Ivanu Pivčeviću, koji se rado odazvao njihovu pozivu. A kako i ne bi, kad je cilj ove plemenite humanitarne akcije već godinama isti: prevencija bolesti i podizanje svijesti o muškom zdravlju.

Odaziv Omišana bio je velik, a u pomoć omiškim Britvama – Luki Ivanoviću, Roku Radevenjiću i Pavi Mediću – došli su poznati barberi Siniša Šunjić i Axel Bosch te bivši učenik omiške škole, njihova prva britva, Albin Ahmeti.

Za bogatu trpezu pobrinuli su se omiški mesari, pekari i vlasnici diskonta pića, a za odličnu atmosferu bikeri, bikerice te brojni Omišani i Omišanke. Sigurni smo da će Bradata aukcija u Omišu postati tradicionalno okupljanje, a do tada bacite oko na kapitalnu bradu Omišanina Vedrana Urličića i donirajte kako bi Britve 6.12. na Bradatoj u Splitu obrijale svoga bivšeg profesora.