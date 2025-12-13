FOTOGALERIJA Održana svečanost paljenja treće adventske svijeće u Kaštel Novom

U sklopu manifestacije Advent u Kaštelima večeras je u 18 sati u Kaštel Novom održana svečanost paljenja treće adventske svijeće. Službu riječi i obred paljenja treće adventske svijeće predvodio je, već tradicionalno, don Gabrijel Kamber, župnik Župe sv. Petra ap. iz Kaštel Novog, dok je treću adventsku svijeću upalio dogradonačelnik Kaštela Antonio Budimir.

"Sretan sam i zadovoljan što sam imao čast upaliti treću adventsku svijeću - svijeću radosti. Jako lijepo je biti tu, u okićenom Đardinu, i svijeća radosti nam svojom simbolikom pokazuje kako je važno ići putem radosti i zadovoljstva koji nas vodi prema Kristu. Nekad je taj put trnovit ali je važno širiti radost kako u obitelji tako i u zajednici u kojoj živimo", kazao je Budimir.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Izvedbom božićnih napjeva klape Podvorje i Kampanel, KUD-a Zaninović te Župnog i Dječjeg zbora svetog Mihovila arkanđela iz K. Kambelovac uljepšana je ova čarobna večer.