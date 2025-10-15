FOTOGALERIJA Obljetnica VRO 'Južni potez': Nakon 30 godina ponovno skupa sudionici operacije koja je okončala Domovinski rat

U Hrvatskom domu u Tončićevoj večeras je održana svečana akademija povodom 30. obljetnice VRO ‘Južni potez’. Posljednja je to od velikih pobjedonosnih operacija HV-a i HVO-a, nakon Oluje pa Maestrala, a o značenju ‘Južnog poteza’ kratko je za medije prije same Akademije značenje operacije uspješno izvršene prije 30 godina komentirao potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

- Evo nas večeras u Splitu, 30 godina od operacije ‘Južni potez’, veselje mi je da smo i večeras zajedno kao što smo bili prije 30 godina. Kroz sve naše bitke i u konačnici zadnja naša operacija, naša pobjeda, Južni potez. Neizmjerno se radujem večeras susresti kolege ratne zapovjednike, sudionike operacije Južni potez, iskazati im zahvalu na svemu što su učinili sve naše ratne postrojbe, Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane. Samim time što je operacija doprinijela, odnosno ona je bila osnovica za završetak rata i potpisivanje mirovnog sporazuma u Daytonu njen značaj je iznimno velik. Poruka koju su hrvatske snage uputile hrvatskom narodu, ali i cijelom svijetu jest respektabilna snaga i sposobnost. Jasno su dali do znanja svima, a poglavito Srbima koji su doživjeli poraz, da moraju prihvatiti sporazum odnosno da moramo okončati rat. - prisjetio se Medved.

- Drago mi je da sam večeras ovdje, vjerojatno ćemo idućih dana biti u Središnjoj Bosni i pokazati jedinstvo hrvatskog naroda kako u RH tako i u BiH. Tada smo pokazali da Hrvati ako su jedinstveni mogu postići sve. - kazala nam je predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara, gošća skupa, dodajući:

- Moje je zadovoljstvo što sam večeras ovdje u Splitu na 30. obljetnici Južnog poteza i u biti završetka Domovinskog rata, rata koji je završio i u BiH, iako mi u Bosni i Hercegovini još vodimo svoje borbe… Ovaj dan i ovi svi veliki dani svjedoče o tome koliko je naša sloboda skupo plaćena i koliko su ljudi dali sve ono najvrjednije što su imali za tu slobodu. Današnja sloboda ne znači samo puku slobodu i puko uživanje u njoj, ona znači i veliku odgovornost i nas i budućih generacija da se prema tome odnosimo. Da njegujemo sve ono što ima hrvatski narod, da njegujemo svoj identitet i kulturu s obje strane granice.

U Hrvatskom domu večeras su bili nekadašnji pripadnici HV-a i HVO-a, generali Ante Gotovina (na naš nagovor Petar Škorić je ponovno stao uz svog ratnog zapovjednika), Damir Krstičević...