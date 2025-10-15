VIDEO Uhvatili smo Škorića i Gotovinu u Splitu. Tko se sjeća snimke iz Knina? "Škoriću, gdje je križ?"

U splitskom Hrvatskom domu u Tončićevoj ulici večeras je svečano obilježena 30. godišnjica Južnog poteza, posljednje operacije hrvatskih snaga u Domovinskom ratu. Programu je nazočio veliki broj uzvanika iz političkog i društvenog života Splita, Splitsko-dalmatinske županije, ali i cijele Hrvatske.

Među okupljenima bio je i legendarni general Ante Gotovina, jedan od najistaknutijih zapovjednika Domovinskog rata, koji je svojim dolaskom uveličao obilježavanje. Posebnu pozornost privukao je i njegov susret s Petrom Škorićem, bivšim predsjednikom splitskog HDZ-a i hrvatskim braniteljem, kojega smo uspjeli zajedno fotografirati u prijateljskom razgovoru.

Gotovina i Škorić – suborci iz ratnih dana

Škorić, danas ravnatelj Županijske uprave za ceste Split, dragovoljac je Domovinskog rata s činom bojnika HV-a u pričuvi te nositelj čak sedam državnih odličja Predsjednika Republike. Njegovo ime veže se i uz poznatu snimku iz Knina, snimljenu 6. kolovoza 1995. godine, kada je Gotovina vidno nezadovoljan na sastanku oštro prozvao zapovjednike zbog stanja u oslobođenom gradu.

"Jedan totalni kaos. Operacija izvedena uredno, na najvišoj razini u vojničkom smislu. A nakon toga – kaos. Dica, opuštena, bez ikakve odgovornosti… Škoriću, gdje je križ?", poručio je tada Gotovina, tražeći red i organizaciju u oslobođenom Kninu.

Na toj snimci može se čuti i Škorićev odgovor generalu: "Nismo još našli, sada bi trebao doći."

Godinama kasnije, u razgovoru za Index, Škorić se prisjetio tih događaja naglasivši: "Počašćen sam što mi se ukazalo povjerenje da budem dio tima legendarnog zapovjednika i heroja Domovinskog rata generala Ante Gotovine. Kao pravi vojnik i zapovjednik, general Gotovina tražio je zavođenje reda na svim područjima. Žalosna je instrumentalizacija ovog događaja od onih koji rata nisu ni vidjeli. A o mom odnosu i radu pod zapovjedništvom generala Gotovine dovoljno govori činjenica da me predložio za najviša državna odličja."

Visoki uzvanici u Splitu

Uz Gotovinu i Škorića, obilježavanju su nazočili i brojni drugi ugledni gosti, među kojima potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara te ratni generali i zapovjednici.

Njihov dolazak još jednom je potvrdio važnost ove obljetnice, kojom se evociraju sjećanja na završne operacije Domovinskog rata i pobjednički put Hrvatske vojske.