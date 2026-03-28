FOTOGALERIJA Nosač aviona dug 330 metara stigao u Split: Pogledajte morskog diva od 13 milijardi dolara

Najmoderniji američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford danas je usidren pred Splitom, gdje bi trebao uploviti radi tehničkih zahvata nakon požara koji je izbio ranije ovog mjeseca.

Riječ je o jednom od tehnološki najnaprednijih ratnih brodova današnjice, koji je u četvrtak ujutro napustio američku bazu u Souda Bay na Kreti i zaputio se prema Hrvatskoj. Iako je prvotno bilo planirano da ondje ostane do početka travnja, odluka je promijenjena, a prema navodima grčkih medija na to su, među ostalim, utjecali i nedavni antiratni prosvjedi na Kreti.

Požar na brodu izbio je 12. ožujka u prostoru predviđenom za pranje rublja, nakon čega se proširio kroz ventilacijski sustav te se gasio više sati. U incidentu su ozlijeđena dva mornara, a jedan je prebačen na liječenje izvan broda. Dim je pritom izazvao poteškoće s disanjem kod oko 200 članova posade, dok je približno 600 njih privremeno ostalo bez pristupa svojim kabinama.

Iz Pentagona je potvrđeno da nuklearni pogon nije pretrpio oštećenja te da je brod i dalje operativan. Ipak, zbog tehničkih poteškoća i potrebe za detaljnom analizom incidenta planirani su dodatni zahvati.

Istraga uzroka požara još traje, a među mogućim scenarijima razmatra se i mogućnost namjernog izazivanja vatre. Sumnje se promatraju i u kontekstu dugotrajnog angažmana posade, budući da je brod u kontinuiranoj operativnoj misiji još od lipnja 2025., što je znatno dulje od uobičajenog šestomjesečnog rasporeda. Više od 2600 članova posade već mjesecima radi u intenzivnim uvjetima, a američki mediji ranije su izvještavali i o tehničkim problemima na pojedinim sustavima broda.

USS Gerald R. Ford dug je više od 330 metara, istisnine veće od 100.000 tona, a pokreću ga dva nuklearna reaktora koji omogućuju dugotrajnu autonomiju bez potrebe za punjenjem gorivom. Na njemu može biti smješteno do 90 letjelica, a sposoban je provoditi više od 200 borbenih operacija dnevno. Procijenjena vrijednost broda prelazi 13 milijardi dolara.

Prema dostupnim informacijama, nosač bi uskoro trebao uploviti u splitsku luku gdje će se obaviti potrebni popravci i dodatni tehnički pregledi. Za sada nije poznato koliko će se zadržati u Splitu.